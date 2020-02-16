تعلمي طريقة صحية وسريعة لتحضير أصابع الباذنجان المقرمشة.

المقادير:

1 ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة أصابع

¾ كوب (150 جم) بقسماط خشن

½ كوب (100 جم) جبن بارميزان مبشور

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة (5 جم) بهارات إيطالية (أوريغانو مجفف، ريحان مجفف، زعتر مجفف)

¾ ملعقة صغيرة (3.75 جم) ثوم بودرة

ملح وفلفل أسود

الطريقة:

يتبل الباذنجان بالملح، ثم يترك جانبًا لمدة 45 دقيقة.

تغسل الباذنجان بالماء الجاري جيدًا، ثم يجفف بفوطة نظيفة حتى تتخرج الماء.

في وعاء، يوضع البيض والملح والفلفل الأسود، ويخفق جيدًا.

في وعاء آخر، ضعي البقسماط والبارميزان والبهارات الإيطالية وبودرة الثوم، ويقلب جيدًا.

تغمس أصابع الباذنجان في البيض، ثم البقسماط.

تحمر الباذنجان في زيت غزير ومغلٍ حتى يُصبح ذهبي اللون، ثم قدميه ساخنًا مع صوص الكاتشب، أو صوص الفلفل الحار.