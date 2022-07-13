أصداف المعكرونة المحشوة بالريكوتا طريقة مميزة لتحضير المعكرونة الجامبو بمزيج مستوحى من حشوة اللازانيا من الريكوتا والموزاريلا والسبانخ ولحم البقر المفروم.

أصداف المعكرونة المحشوة بالريكوتا

المكونات:

1 رطل من اللحم المفروم

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون ، مقسمة

2 ملاعق كبيرة بصل مفروم

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

2(14 أونصة) صلصة طماطم ، مقسمة

18 قطعة (فارغة) أصداف المعكرونة الجامبو

3 حص ثوم مقطعة ناعماً

1 (16 أونصة) جبن ريكوتا كامل الدسم

1 عبوة (16 أونصة) جبن موزاريلا مبشور

1 عبوة (8 أونصات) سبانخ مجمدة ، مذابة ومصفاة

نصف كوب ريحان طازج

1 ليمونة متوسطة ، مبشورة ومعصورة

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

أصداف المعكرونة المحشوة بالريكوتا

الطريقة:

الخطوة 1

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية. يُضاف نصف اللحم المفروم مع رشة كبيرة من الملح والفلفل ويُطهى حتى ينضج اللحم ويتفتت، حوالي 5 دقائق. يُرفع لحم البقر عن المقلاة ويُطهى الباقي. اترك اللحم جانبًا.

الخطوة 2

تخفض الحرارة إلى متوسطة-منخفضة وأضف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون والبصل. اقليها حتى تصبح عطرية ، حوالي دقيقتين. أضيفي معجون الطماطم والأوريغانو ، متبوعًا باللحم البقري المفروم وبرطمان واحد من الصلصة. يقلب حتى يتجانس ويقلل حتى ينضج. إضافة الملح والفلفل حسب الذوق.

الخطوة 3

يسخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).

الخطوة 4

قم بغلي وعاء كبير من الماء المملح. تضاف الاصداف ويُطهى مع التحريك من حين لآخر ، حتى يصبح طريًا وثابتًا مع مكان اللدغة ، حوالي 9 دقائق. يصفى؛ لا تتردد في الاحتفاظ ببعض ماء المعكرونة لإضافتها إلى الصلصة إذا أردت.

الخطوة 5

سخني ملعقة الزيت المتبقية في مقلاة أخرى على نار متوسطة وأضيفي الثوم. يقلى حتى يصبح لونه ذهبيا خفيفا. انقلي الثوم إلى وعاء الخلط مع جبنة الريكوتا والموزاريلا والسبانخ والريحان وقشر الليمون والعصير. أضف الملح حسب الرغبة.

الخطوة 6

يصب ما تبقى من صلصة الطماطم في طبق بايركس. يُسكب مزيج الجبن في القشرة متبوعًا بمزيج اللحم. عند الانتهاء من حشو كل صدفة ، ضعيها في الصلصة. ضعي فوقها جبنة البارميزان.

الخطوة 7

تُخبز في الفرن المُسخن مسبقًا حتى تصبح الاصداف ساخنة في المنتصف وتذوب جبنة الموزاريلا وتتشكل فقاعات ، لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

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