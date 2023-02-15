البوابة - تعتبر العلاقة بين الحموات وزوجات الأبناء معقدة للغاية لأنها قد تبدو جيدة من بعيد ولكنها سامة عن قرب. بعض الأمهات قد يظهرن الحب والود لزوجات أبنائهن ولكنهن في الحقيقة يشعرن بأنهن خسرن أولادهن، لذلك إذا كانت حماتك متفهمة لدورها كأم ولدورك كزوجة فأنت محظوظة، تعالوا نتعرف على أصعب الحموات بحسب للأبراج الغربية.

أصعب الحموات بحسب الأبراج الغربية

حماتك من مواليد برج الأسد

نساء برج الأسد بحد ذاتهن صعبات وعنيدات فكيف لو أصبحن حموات! تشعر مولودة الأسد الأم بانها تملك كل شيء في منزلها ومن ضمنه زوجها وأطفالها لذلك إذا كانت حماتك من مواليد برج الأسد فلا تتوقعي دخولاً سهلاً ومطمئناً إلى العائلة. قد تشعر بالغيرة من اهتمام ابنها بك، لذلك احذري من سوء التفاهم الذي قد تسببه بينك وبين زوجك. وتذكري في خيال كل أم من برج الأسد حبل سري يربطها بأبنائها.

حماتك من مواليد برج القوس

يمكن ن تكون الحماة من برج القوس أما لطيفة جداً أو شريرة جداً، إذا كانت مولودة برج القوس سعيدة في بيتها فسوف تنشر السعادة في بيت ابنها والعكس صحيح، لذلك احرصي كزوجة ابن على أن لا تزعزعي سعادة وطمأنينة بيت حماتك القوس. والسر هو في عدم تجاهلها. امنحيها الحب والاهتمام وخذي رأيها في كل شيء وسوف تهدأ.

حماتك من مواليد برج الجدي

قد لا تعتبر الحماة من برج الجدي عدوانية في ظاهرها لكنها لن تقف الى صفك اذا حدث أي خلاف بينك وبين ابنها (زوجك) بل ستجلس صامتة ومستمعة ولكن بعد ساعات - سواء بحسن أو سوء نية - سوف تنشر الاخبار الى كل صديقاتها ومعارفها لتأخذ رأيهن ، لذلك حاولي أن تبقي تفاصيل حياتك الزوجية ونقاشاتكما الحادة سرية.

حماتك من مواليد برج الحوت

من المثير للدهشة أن الحماة من مواليد برج الحوت لديهم ميول عدوانية سلبية للغاية عندما تكون غاضبة. تبذل مولودة الحوت اقصى جهدها في الحفاظ على اعصابها ولكنها تكره الاستفزاز. لذلك إذا كانت حماتك الحوت تتصرف بطريقة سيئة معك، فمن المحتمل أنك فعلت شيئًا ازعجها جداً.

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