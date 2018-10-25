قائمة بالمأكولات تعزز الخصوبة وتنشط التبويض

ضعف التبويض هو عبارة عن خلل في إنتاج البويضات نتيجة خلل في الهرمونات

هل تتطلّعان إلى إنجاب مولود جديد في أسرع وقتٍ ممكن. لا بدّ من التطلّع إلى نظامكما الغذائي، فمن شأنه أن يساعد في بلورة الهدف المنشود.

إليكما 8 أنواع من المأكولات تعزّز الخصوبة وتساعد على تنشيط التبويض عند النساء، وفق ما ذكر موقع "دوكتيسيمو غروسيس" الفرنسي استنادا إلى دراسات طبية عدة وهي:



سمك السلمون وسمك الماكريل: إذ إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعزيز الخصوبة وتنشيط التبويض.



التين: يزيد من الخصوبة وينشط التبويض فكان علاج العقم عند القدماء المصريين، إذ إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد المهم في عملية التبويض.



المحار: يعتبر مصدرًا كبيرًا للخصوبة نظرًا لاحتوائه على الزنك مما يزيد إنتاج البويضات.



التوت: يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية والمواد المضادة للأكسدة أوميجا 3 التي تساعد على الحد من التلف والشيخوخة، كما أن له دور كبير في تنشيط التبويض.



الفاصوليا: تحتوي على بروتين وفيتامينات تعمل على زيادة الخصوبة.



الخضراوات الورقية: مثل السبانخ والجرجير والقرنبيط تعمل على زيادة الخصوبة عند النساء.



اللوز: يحتوي على فيتامين E وهو مضاد للأكسدة يقوم بتعزيز صحة الحيوانات المنوية وزيادتها.



الموز: يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التي تعمل على تنظيم الهرمونات وتعزيز نسبة الخصوبة عند الرجل والمرأة.



نبات الهليون: يحتوي على حمض الفوليك والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز الصحة الجنسية وزيادة الخصوبة.

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