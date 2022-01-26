أضرار البرد على القلب والكلى ونصائح للوقاية منه

البرد أو انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وإنما انخفاض قليل بدرجات الحرارة ولو بدرجتين قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 11%، أما لدى الأشخاص العرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، كالذين يعانون من الكوليسترول والمدخّنين، يزيد البرد من الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30%.

أضرار البرد

يؤثّر البرد على عملية انقباض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تأثر الجلد الذي يستمد غذاءه منها، فيحاول أن يحصل على غذائه من خلال توسيع شعيراته الدموية، مما يؤدي إلى تورم أصابع الأطراف واحمرارها، وزيادة فرصة تعرضها للإصابة بالأمراض الجلدية كالجفاف.

إصابة الجلد بالالتهابات المختلفة، وخصوصاً في منطقة الوجه التي تتعرض بشكل أكبر للهواء البارد لعدم المقدرة على تغطيته بشكل كامل.

يعدّ البرد سبباً من أسباب إصابة الجلد بالصدفية، والتي تكون على شكل قشور جلدية واحمرار في لون الجلد.

يزيد البرد من مضاعفات الأمراض التي تصيب الإنسان بشكل مسبق، بحيث تسوء معها حالتهم الصحية.

يعرض الإنسان للإصابة بتجلط الدم أو جروح القلب، نتيجةً لزيادة سمك الدم في الشرايين عند التعرض للطقس البارد، بالإضافة إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، كأوجاع المعدة وعدم مقدرتها على الهضم بالشكل الصحيح، لأن المعدة تحتوي على مواد لا تتمكن من العمل في درجات الحرارة المنخفضة، وبالتالي حدوث خلل في عملية الهضم وتقلصات وأوجاع في المعدة.

يزيد من آلام المفاصل للمصابين بالروماتيزم.

زيادة التعرض لأمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا، والزكام.

يزيد البرد من آلام الظهر والرقبة، نتيجةً لتقلص العضلات والأربطة مع البرودة.

يؤدي تعرض الشعر للهواء البارد بشكل مباشر إلى تقصفه وتلفه.

نصائح للوقاية من أضرار البرد

شرب الماء بكثرة

شرب الأعشاب والشوربات والأطعمة الصحية مثل البطاطا الحلوة، الشمندر، البوملي.

محاولة الجلوس في أماكن تكون إضاءتها جيدة، والتقليل من الجلوس في الأماكن المظلمة.

إذا كانت أشعة الشمس ساطعة يمكنك الخروج في ضوء الشمس إن أمكن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

البقاء على اتصال مع الآخرين والمحافظة على النشاط الاجتماعي.

فوائد البرد

يحسن جودة النوم

يحول الدهون البيضاء إلى بنية

الشعور بقشعريرة البرد يساعد على خسارة الوزن

التقليل من فرص حدوث الالتهابات

من فوائد البرد يجعلك أكثر إبداعًا من أي وقت اخر.

الجو البارد يقلل كثيراً من الفيروسات والجراثيم المحمولة في الهواء، وبالتالي فالهواء البارد أكثر نقاءً وصحةً ومليء بالأوكسجين لذلك هو مفيد للشعب الهوائية والجهاز الدموي والعصبي.

من فوائد البرد أنه يزيد البرد من الشهية

أضرار البرد على القلب

انخفاض درجات الحرارة إلى تقلص الشرايين الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم للمحافظة على حرارة الجسم مما يسبب توتراً وإجهاداً عالياً لعضلة القلب وجدران الأوعية الدموية.

اضرار البرد على الكلى

من اضرار البرد على الكلى أنه يؤثر البرد على الجهاز البولي كغيره من أجهزة الجسم المختلفة فيسبب عدة مشاكل منها يؤثر البرد على الجهاز البولي فيؤدي إلى تقليص عضلات الكلى، وتقليص الحالبين، وهذا الأمر يؤدي إلى ما يُعرف بكثرة التبول، ونلاحظ ذلك كثيراً في فصل الشتاء في أيام البرد القارص.

أضرار البرد على الجهاز التناسلي

من أضرار البرد على الجهاز التناسلي حصول انكماش وتقلص في الأوعية الدموية مما يقلل من كمية الدم المتدفق في كافة أنحاء الجسم ومنه القضيب وهذا بدوره يؤثر على عملية الانتصاب فيجعلها أضعف ويقلل من القدرة على الاحتفاظ بالانتصاب في حال الوصول إليه.

اضرار البرد على الظهر

شد العضلات والأوتار والأربطة التي تدعم الليونة.

ضغطا على العمود الفقري ويسحب جذور الأعصاب الحساسة الخارجة من العمود الفقري، ما يسبب الألم.

وإذا كانت مفاصلك ملتهبة بالفعل، فقد يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى تورم وألم.

أعراض البرد في الجسم

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التهاب في الحلق.

سعال.

سيلان أو احتقان في الأنف.

تعب عام.

ألم في الجسم.

قشعريرة مع انخفاض في حرارة الجسم.

7 نصائح لقيادة آمنة في الثلج

6 أخطاء جمالية تقعين فيها في الطقس البارد