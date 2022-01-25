6 أخطاء جمالية تقعين فيها في الطقس البارد

هل توقفتي عن الذهاب إلى النادي الرياضي؟ هل تبقين في المنزل خلال الطقس البارد؟ هل تحافظ على ترطيب بشرتك في فصل الشتاء؟

يمكن أن يكون فصل الشتاء كئيباً حيث يقصر طول النهار ويصبح الطقس بارداً بشكل لا يطاق، ويمكن أن يتغير روتين يومك جراء هذه التغيرات، ولكن من المحتمل جداً أن لا تكون هذه التغيرات جيدة أو صحية.

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التوقف عن الذهاب إلى النادي الرياضي

مع بداية فصل الشتاء، بدأت بالذهاب الى السرير متأخراً وبالتالي الاستيقاظ متأخرا أيضا وعدم الذهاب الى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة رياضة المشي في الصباح. ويعتبر هذا من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس في فصل الشتاء والتي تؤدي الى البدانة والخمول وبالطبع الكآبة. حاول النهوض مبكرا مهما كانت الاسباب وممارسة الرياضة التي ستعزز الدورة الدموية في جسمك وتجعلك تشعر بالدفء أكثر والسعادة.

البقاء في المنازل

يعتقد بعض الناس أن البقاء في المنزل سوف يساعدهم على الاحتفاظ بالدفء، ولكن في الحقيقة، كلما اعتمدت أكثر على أجهزة التدفئة كلما ضعف جسمك وأصبح أكثر ميلا للبرودة، حاول الخروج من المنزل كلما سنحت لك الفرصة للاستمتاع بأشعة الشمس حتى لو كانت متقطعة، استغل الفرصة للمشي في الاسواق أو مقابلة بعض الاصدقاء الحركة تساعد على تدريب الجسم على حرق السعرات وبالتالي بث الدفء في الجسم.

إطالة النوم

لا شك أن الطقس البارد يجعلك تشعر برغبة أكثر في النوم ولكن تذكر بأن الحيوانات البرية هي التي تدخل في سبات عميق لأنها لا تستطيع الصيد أو المشي في الطقس البارد، بينما أنت تعيش في المدينة حيث تتوفر المواصلات الآمنة، والمباني المدفئة، والأشغال، اترك النوم لساعات الليل وحاول الاستيقاظ باكراً.

الانغماس في الأطعمة الدسمة

هل لاحظت كيف بدأت بتجاهل نظامك الغذائي الصحي خلال فصل الشتاء؟ لا شك أن الحلويات النشوية تحسن المزاج ولكن الانغماس في المشروبات والأطعمة الدسمة يزيد من نسبة السكر في الدم في الجسم، ويترك جسمك يعاني من الإجهاد في التعامل مع الجلوكوز الزائد. لذلك من المستحسن تجنب الكربوهيدرات ذات السعرات الحرارية العالية واستبدالها ببدائل صحية. ركز على الشوربات والخضار التي تمدك بالطاقة ولا تؤذي.

الاستحمام الساخنة لفترة طويلة

الماء الساخن قد الاحماء جسمك يشبه أي شيء ولكن يجب أن تعرف أنه على الرغم من هذه الإغاثة الفورية، يجف الماء الساخن والأضرار بشرتك. يمكن أن تترك بشرتك حكة وقشور. التبديل إلى الماء الفاتر بدلا من ذلك وتطبيق مرطب بينما بشرتك لا تزال شبه رطبة. هذا وسوف تمتص الماء من مغادرة بشرتك تماما، والحفاظ على رطوبة سليمة.

ترطيب البشرة

بشرتك بحاجة الى العناية أيضا خلال فصل الشتاء. فالطقس الجاف والبارد داخل المباني المدفئة يمكن أن يسبب جفاف، وتقشر الجلد وبالتالي الحكة، استخدم الكريمات المرطبة لتهدئة الجلد الجاف، وتجنب الاستحمام بالماء شديد السخونة.

نصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء

استخدام مرطب الشفاه

استخدم المرطب بشكل يومي

تأكدي من ترطيب بشرة جسمك

حافظي على رطوبة الجلد

انخفاض درجة الحرارة الداخلية

الاستحمام بماء أكثر برودة

ضعي طبقة إضافية من المرطب قبل الخروج

ضعي الكريم الواقي من الشمس

الابتعاد عن تناول الكحول

مكونات يفضل دمجها في روتين العناية بالبشرة في فصل الشتاء

البابونج

ماء الورد

الجلسرين

حمض اللاكتيك

زيت جوز الهند

مستخلص أوراق الشاي الأخضر

زيت الجوجوبا

زيت بذور خشب الغار

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