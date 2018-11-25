عزيزي الرجل: تعرف على أضرار السجائر الإلكترونية

يعتقد الكثيرون أن السجائر الإلكترونية التي تلقى رواجاً بين المدخنين أكثر أماناً وأقل ضرراً من السجائر العادية ولكن هذا الكلام غير دقيق!

وفقا لدراسة عن باحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك توضح بناءً على تجارب أجرتها أضرار تلك السجائر الإلكترونية على مستخدميها والتي جاءت كالتالي:

1) دخان السجائر الإلكترونية يزيد خطر الإصابة بالسرطان عن طريق الإضرار بالحمض النووي خلال مدة أقصاها 10 سنوات ويمنع الشفرة الوراثية من إصلاح نفسها.

2) مدخنوا السجائر الإلكترونية في عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة والمثانة أعلى وأقوى من غير المدخنين لهذا النوع من السجائر.

3) تدخين سيجارة إلكترونية تحتوي على النيكوتين قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في ضغط الدم والقلب ومعدل تصلب الشرايين.

وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية؛ حظر السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى في متاجر البقالة ومحطات الوقود في القريب العاجل.

ونقلت تقارير صحفية تصريحات عن مسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قوله إنهم سيحذون بيع السجائر الإلكترونية بنكهات الفاكهة والحلوى؛ لمواجهة زيادة إقبال المراهقين عليها وإتاحة فقط السجائر بنكهات التبغ والنعناع.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد هددت في سبتمبر الماضي بحظر بيع منتجات 5 شركات كبرى تنتج السجائر الإلكترونية ما لم تتخذ خطوات لمنع القصر من استخدامها؛ حيث منحتها 60 يومًا لتقديم خطط لفرض قيود على استخدام القصر لمنتجاتها وهي المدة التي شارفت على الانتهاء.