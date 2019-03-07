أضرار الموز على مرضى الكلى

الموز يعمل على إرهاق وظائف الكلى لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم

الكثير من الناس يحبون تناول الموز لمذاقه اللذيذ وسهولة تناوله، فهو يحتوي على العديد من الفوائد لكن هناك بعض الآثار الجانبية التي يسببها تناول كميات كبيرة من الموز فالتغذية السليمة يجب أن يكون فيها توازن بين الأغذية المختلفة.

ومن الآثار الجانبية للموز زيادة الوزن لأنه غني بالنشويات والبروتينات والسكريات، وأيضاً يسبب النعاس وتسوس الأسنان لأنه يحتوي على السكريات، والموز أيضًا يساعد على النوم لاحتوائه على كميات من المغنسيوم التي تعمل على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويعمل أيضًا الموز على إرهاق وظائف الكلى لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم.

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