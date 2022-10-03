أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

قم بطهي النودلز باتباع تعليمات العبوة. في هذه الأثناء ، سخني نصف الزيت في مقلاة واقلي اللحم على نار عالية لمدة 30 ثانية حتى يتحول إلى اللون البني. تُقلب على طبق ، تُترك جانباً ، ثم يضاف الزيت المتبقي إلى المقلاة. يقلب البصل والزنجبيل حتى يلين. أضف قطرة ماء لمنع الاحتراق ، إذا لزم الأمر وقم بطهيه لمدة 2-3 دقائق .