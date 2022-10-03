أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر استبدل الوجبات الجاهزة الأسبوعية بوجبة طعام صحية من اللحم البقري - فهي سريعة الطهي وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.
أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر
المكونات:
2 علبة نودلز كامل الحبة (85 جرام)
2 ملعقة صغيرة زيت بذور اللفت أو السمسم
200 جرام ستيك فيليه قليل الدهن ، منزوع الدهن ومقطع إلى شرائح
1 بصلة حمراء صغيرة (100 جم) ، مفرومة ناعماً
15 جرام قطعة زنجبيل مقشرة ومفرومة ناعماً
160 غ من فطر الكستنائي، المقطّع إلى شرائح سميكة
2 فص ثوم مفروم ناعماً
160 غ من براعم الفاصوليا الجاهزة للأكل
1 ½ ملعقة صغيرة تماري
1 ملعقة كبيرة خل أرز بني
4 بصل أخضر (65 جم) ، مقطعة إلى أطوال مائلة
أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر
الطريقة:
- قم بطهي النودلز باتباع تعليمات العبوة. في هذه الأثناء ، سخني نصف الزيت في مقلاة واقلي اللحم على نار عالية لمدة 30 ثانية حتى يتحول إلى اللون البني. تُقلب على طبق ، تُترك جانباً ، ثم يضاف الزيت المتبقي إلى المقلاة. يقلب البصل والزنجبيل حتى يلين. أضف قطرة ماء لمنع الاحتراق ، إذا لزم الأمر وقم بطهيه لمدة 2-3 دقائق.
- يُضاف الفطر والثوم ويُقلى حتى يلين (حوالي 3 دقائق) ، ثم تضاف براعم الفاصوليا ويُطهى لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين حتى تسخن .
- اخلطي التمري والخل معًا في وعاء صغير مع 2 ملعقة كبيرة ماء. أضيفي النودلز المصفى إلى المقلاة ، وقلبي جيداً ، ثم أضيفي مزيج التمري والبصل الأخضر واللحم البقري. يُقلى المزيج لبضع دقائق حتى يسخن تمامًا. يتبل بالكثير من الفلفل الأسود ويقدم.
اقرأ أيضاً:
صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)