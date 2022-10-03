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أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 03 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر
أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر استبدل الوجبات الجاهزة الأسبوعية بوجبة طعام صحية من اللحم البقري - فهي سريعة الطهي وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.

أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

المكونات:

أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

2 علبة نودلز كامل الحبة (85 جرام)

2 ملعقة صغيرة زيت بذور اللفت أو السمسم

200 جرام ستيك فيليه قليل الدهن ، منزوع الدهن ومقطع إلى شرائح

1 بصلة حمراء صغيرة (100 جم) ، مفرومة ناعماً

15 جرام قطعة زنجبيل مقشرة ومفرومة ناعماً

160 غ من فطر الكستنائي، المقطّع إلى شرائح سميكة

2 فص ثوم مفروم ناعماً

160  غ من براعم الفاصوليا الجاهزة للأكل

1 ½  ملعقة صغيرة تماري

1 ملعقة كبيرة خل أرز بني

4 بصل أخضر (65 جم) ، مقطعة إلى أطوال مائلة

أطباق آسيوية: شاو مين بلحم البقر

الطريقة:

  • قم بطهي النودلز باتباع تعليمات العبوة. في هذه الأثناء ، سخني نصف الزيت في مقلاة واقلي اللحم على نار عالية لمدة 30 ثانية حتى يتحول إلى اللون البني. تُقلب على طبق ، تُترك جانباً ، ثم يضاف الزيت المتبقي إلى المقلاة. يقلب البصل والزنجبيل حتى يلين. أضف قطرة ماء لمنع الاحتراق ، إذا لزم الأمر وقم بطهيه لمدة 2-3 دقائق.
  • يُضاف الفطر والثوم ويُقلى حتى يلين (حوالي 3 دقائق) ، ثم تضاف براعم الفاصوليا ويُطهى لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين حتى تسخن .
  • اخلطي التمري والخل معًا في وعاء صغير مع 2 ملعقة كبيرة ماء. أضيفي النودلز المصفى إلى المقلاة ، وقلبي جيداً ، ثم أضيفي مزيج التمري والبصل الأخضر واللحم البقري. يُقلى المزيج لبضع دقائق حتى يسخن تمامًا. يتبل بالكثير من الفلفل الأسود ويقدم.

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