أطباق احتفالية: ستيك مشوي بالكريمة

تعلمي معنا طريقة تحضير قطعة ستيك مشوية بالكريمة للاحتفال بعيد الفطر مع العائلة والاصدقاء..



المقادير:

2 كيلو شرائح ستيك بقري بسمك 2 سم

5 فصوص ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل (مسمار) مطحون

بصلة متوسطة مفرومة

3 ملاعق خل

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح وفلفل أسود

½ لتر ماء

الصوص البني

2 كوب مرق لحم مركز

ملعقة زبدة

2 ملعقة كبيرة طحين

ملعقة صغيرة بهارات

3 ملاعق كبيرة كريمة لباني

للتقديم

أوراق السبانخ

جرجير طازج

طماطم كرزية

الطريقة:

تبلي شرائح اللحم بالثوم المهروس والبصل و عصيرالليمون و زيت الزيتون و الملح والفلفل الأسود وضعيه بالبراد ساعة كاملة.

ضعي شرائح الستيك على الشواية الجريل المدهونة خفيفًا لتشويها على الوجهين لمدة 10 دقائق لكل جانب.

لعمل الصوص

في مقلاة ضعي 2 ملعقة من السمن حتى تسيح ثم أضيفي الطحين وحركي حتى يصبح الطحين ذهبيًا. أضيفي المرق وتبلي بالملح والفلفل والبهارات وحركي بمضرب سلك حتى لاتتكون كتل إلى أن يغلظ القوام.

أضيفي الكريمة اللباني للصوص البني واتركيها تغلي دقيقتين ثم ضعيها جانبًا.

رصي شرائح ستيك اللحم المشوي وفوقها صوص اللحم البني بالكريمة مع الخضروات الطازجة.

قدمي شرائح الستيك مع صوص اللحم بالكريمة ساخنًا مع أطباق الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.