أطباق رمضانية: الخبز التركي

تعلمي معنا طريقة صنع الخبز التركي للسحور والافطار.

المقادير:

4 اكواب ونصف طحين

ربع كوب زيت

بياض بيضة مخفوق مع عصره ليمون

كوب ونصف ماء فاتر

نصف ملعقة ملح

3 ملاعق سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

للوجه: صفار بيضة مخفوق مع عصره ليمون

سمسم او حبة البركة

الطريقة:

اخلطي الخميرة مع ملعقة سكر ونصف كوب ماء واتركي الخليط حتى تتضاعف الخميرة.

اضيفي نصف كوب طحين وقلبي واتركيها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة او حتى تختمر.

اخلطي الطحين مع السكر والملح ثم اضيفي الزيت وقلبي جيداً.

اضيفي البياض وخليط الخميرة وباقي الماء واعجني جيداً.

غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة نصف ساعة.

قسمي العجينة الى نصفين ثم ضعي كل جزء في صينية مدهونة بالزبدة وقسمي الوجه بطرف السكين الى مربعات.

ادهني الوجه بالبيض ورشي السمسم واتركي الخبز يختمر ثم اخبزيه في فرن مرتفع الحرارة حتى ينضج.