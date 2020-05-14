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أطباق رمضانية: توست بالتونة والزيتون

منشور 14 أيّار / مايو 2020 - 03:00
أطباق رمضانية: توست بالتونة والزيتون

وصفة سهلة لاعداد وجبة سحور خفيفة ، جربيها توست بالتونة والزيتون

المقادير:

2 علبة تونة

نصف كوب زيتون 

4 أعواد  بصل أخضر مقطع رفيعًا

 ملح وفلفل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

 علبة لبن (زبادي)

ملعقة صغيرة  كمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفري

حبات طماطم كرزية

شرائح خبز توست كامل

الطريقة:

في طبق كبير للسلطة ضعي كل المكونات معًا ثم أضيفي الروب والتوابل وقلبي جيدًا.

ضعي شرائح التوست في طبق التقديم، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خليط التونة بالروب على كل شريحة .

وزعي البقدونس المفروم والبصل الأخضر المقطع على وجه كل شريحة للزينة.

قدمي مع هذه المقبلات طماطم كرزية وجبن أبيض.


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