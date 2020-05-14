أطباق رمضانية: توست بالتونة والزيتون

وصفة سهلة لاعداد وجبة سحور خفيفة ، جربيها توست بالتونة والزيتون
المقادير:
2 علبة تونة
نصف كوب زيتون
4 أعواد بصل أخضر مقطع رفيعًا
ملح وفلفل
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
علبة لبن (زبادي)
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفري
حبات طماطم كرزية
شرائح خبز توست كامل
الطريقة:
في طبق كبير للسلطة ضعي كل المكونات معًا ثم أضيفي الروب والتوابل وقلبي جيدًا.
ضعي شرائح التوست في طبق التقديم، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خليط التونة بالروب على كل شريحة .
وزعي البقدونس المفروم والبصل الأخضر المقطع على وجه كل شريحة للزينة.
قدمي مع هذه المقبلات طماطم كرزية وجبن أبيض.
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