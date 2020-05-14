أطباق رمضانية: توست بالتونة والزيتون

وصفة سهلة لاعداد وجبة سحور خفيفة ، جربيها توست بالتونة والزيتون

المقادير:

2 علبة تونة

نصف كوب زيتون

4 أعواد بصل أخضر مقطع رفيعًا

ملح وفلفل

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

علبة لبن (زبادي)

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفري

حبات طماطم كرزية

شرائح خبز توست كامل

الطريقة:

في طبق كبير للسلطة ضعي كل المكونات معًا ثم أضيفي الروب والتوابل وقلبي جيدًا.

ضعي شرائح التوست في طبق التقديم، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من خليط التونة بالروب على كل شريحة .

وزعي البقدونس المفروم والبصل الأخضر المقطع على وجه كل شريحة للزينة.

قدمي مع هذه المقبلات طماطم كرزية وجبن أبيض.