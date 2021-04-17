أطباق رمضانية: جلاش باللحم المفروم و حلوى الأرز بالحليب

نقدّم لكِ طريقة عمل جلاش باللحم المفروم، وهي من الأكلات المصرية التي يمكنك تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة، و يمكنك تقديمها في المناسبات والعزائم وسيحبها الجميع...

المقادير:

كيلو جلاش

½كوب من السمن

½كيلو لحم مفروم

2 بصلة

ملح – فلفل – بهارات

¼كوب فلفل ألوان مفروم

2 بيضة

¼كوب لبن

ملعقتين زيت زيتون

الطريقة:

1- احضري طنجرة وضعي الزيت والبصل المفروم، وعندما يصفر اضيفي اللحم المفروم وقلّبي جيداً ثم اضيفي الملح،

البهارات، الفلفل والفلفل الألوان وقلّبيها جيداً.

2- احضري صينية وادهنيها بالسمن ثم ضعي ورق الجلاش وبين كل ورقتين ادهني بالقليل من السمن، وعند الوصول

لمنتصف الكمية ضعي اللحم المعصج وافرديه على الصينية كلها .

3- ضعي باقي طبقات الجلاش ولا تنسي أن تدهني القليل من السمن بين كل ورقتين إلى أن ينتهي المقدار .

4- قطعيه بالسكين ثم ادهني القليل من السمن على الوجه .

5- اخفقي البيض مع اللبن وصبيه على الجلاش .

6- ادخليه الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر وجهه.

الأرز باللبن على الطريقة المصرية

المقادير:

¾ كوب أرز

2 كوب حليب

ثلث كوب سكر

رشة ملح

بيضة

ثلثي كوب زبيب

ملعقة كبيرة زبدة

½ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

اغلي كوب ونصف من الماء.

اضيفي الأرز وقلّبي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة.

اضيفي السكر، الملح وكوب ونصف من الحليب وقلّبي.

دعيه على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى يغلظ المزيج.

اضيفي باقي كمية الحليب، البيضة والزبيب وقلّبي بسرعة.

دعيهم على النار لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر.

ارفعيه من على النار واضيفي الزبدة والفانيليا وقلّبي.

وزعيه على الكاسات ويؤكل ساخناً.

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