أطباق رمضانية: دجاج مشوي باللبن الرائب

وصفة خفيفة وقليل بالسعرات وشهية مع السلطة أو أي طبق جانبي مثل البطاطا المشوية.

المقادير:

1 كيلو دجاج فيليه مقطع مكعبات

1 بصلة متوسطة مفروم ناعما

نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل للتتبيل

عصير ليمونة حامضة

1 كوب لبن رائب

3 حص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

كوسا وفلفل مكعبات للشوي

2 بصلة مقطعة مكعبات

طماطم مكعبات

حفنة بقدونس مفروم

الطريقة:

ضعي مكعبات الدجاج في وعاء عميق للتبيل وأضيفي إليها عصير الليمون واللبن الرائب، والثوم والنعناع المفروم والبصل والملح والفلفل وقلبي جيدا حتى يتم تتبيل الدجاج.

غطي الوعاء بكيس بلاستيك، وضعيه بالبراد لمدة ساعة حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة واللبن الرائب.

ضعي المكعبات في أسياخ الشوي بالتبادل مع الخضار(الكوسا والطماطم والفلفل) والبصل .

ادهني الشواية ورصي أعواد الشي الخشبية واشوي الدجاج من (10-15 دقيقة).وقلبي على الوجه الآخر حتى تمام النضج.

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