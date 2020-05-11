أطباق رمضانية: روبيان مشوي بصوص الليمون الحار والطماطم

تعلمي طريقة اعداد صينية روبيان مشوي بصوص الليمون الحار والطماطم

المقادير:

1 كيلو روبيان (جمبري) منظف ومقشر.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 كوب زيت زيتون.

1 باقة بقدونس مفروم.

½ كوب عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة صلصة الفلفل الحار

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة زعتر جاف.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الطريقة:

في وعاء عميق قومي بخلط زيت الزيتون وصلصة الطماطم والصلصة الحارة والثوم والبقدونس والزعتر وعصير الليمون والخل والملح والفلفل. حركي الخليط بمضرب سلك.

ضعي نصف مقدار التتبيلة جانباً في طبق عميق ليكون تغميسة في قارب الصلصة.

أضيفي الروبيان (الجمبري) في نصف التتبيلة الآخر في وعاء عميق، وقلبي حتى يمتزج الروبيان بالصلصة وغطي الوعاء بكيس نايلون، وضعيه بالبراد لمدة ساعتين.

ضعي الروبيان (الجمبري) في صينية فرن ساخن، على درجة 170 درجة مئوية، لمدة 15 – 20 درجة، ثم أوقدي شواية الغاز ليأخذ الروبيان لون الشواء مدة دقيقتين مع الملاحظة.

ضعي الروبيان (الجمبري) في طبق التقديم، وأضيفي إليه صوص الليمون والصلصة الحارة، ورشة بقدونس للوجه.