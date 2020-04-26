أطباق رمضانية: روستو فخدة الخروف المتبلة

تعلمي طريقة تحضير روستو فخدة الخروف المتبلة مع الروزماري والبطاطا المسلوقة.

المقادير:

فخدة خروف تزن من2 3 كيلو جرام بدون عظم

التتبيلة

2 حبة بصل مفروم

8 حص ثوم صحيح

ملح وفلفل

بهارات

1-2 ملعقة قرنفل مطحون

2 ملعقة عصير ليمون

¼ كوب خل

للتقديم:

روزماري أخضر

بطاطا صغيرة مسلوقة

الطريقة:

تخلط محتويات التتبيلة معًا في وعاء وتغطى بها فخدة الخروف.

تصنع عدة شقوق بطرف سكين حاد بالفخذة وتوضع في الشقوق حصوص ثوم، ويغطى جيداً ويحفظ بالبراد لليوم التالي.

تجهز صينية الفرن وتوضع بها ملعقة سمنة و3 ملاعق زيت حتى يسخن.

توضع فخدة الخروف برفق في الصينية وتحمر على الغاز ثم تضاف خلاصة التتبيلة، وتغطى بورق ألمنيوم .

توضع الفخذة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة ثم يضاف كوب ماء، وترجع الى الفرن لمدة ساعة - ساعة ونصف.

يرفع ورق الألمنيوم وتضاف البطاطا المسلوقة حول فخدة الخروف حتى يتحمر الوجه.

يخرج من الفرن ويقدم.