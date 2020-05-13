أطباق رمضانية: شراب الخشاف (القمر دين)

شراب الخشاف شراب رمضاني يحتوي على، الفاكهة المجففة.

المقادير:

1/2 لفة قمر الدين

2 كوب عصير برتقال

2 كوب من التمر

كوب قراصيا

كوب تين مجفف

كوب مشمشية

نصف كوب زبيب

مكسرات حسب الرغبة

الطريقة:

ضعي قمر الدين في وعاء نظيف لطهي الحلويات، واغمريه بالماء على نار متوسطة حتى يغلي مع التقليب الخفيف مدة 10 دقائق، ثم اتركيه يبرد.

أضيفي التمر اليابس بعد غسله بالماء لخليط قمر الدين قبل الإفطار ب 4 ساعات. وإذا كان التمر لينًا يكفي نقعه في السائل ساعة واحدة.

أضيفي عصير البرتقال الطازج مع المشمشية والقراصيا والزبيب إلى خشاف قمر الدين بالتمر قبل الإفطار بساعة. وضعيه بالبراد لحين الإفطار.