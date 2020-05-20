أطباق رمضانية: شكشوكة على الطريقة التونسية

الشكشوكة التونسية وصفة من المطبخ التونسي لاعداد طبق سحور شهي.

المقادير :

¼ كوب زيت زيتون

1حبة بصل مقطع

2 فص ثوم

½ قرن فلفل حار مقطع

1 كوب فلفل ملون مقطع

1 حبة طماطم مقطعة

¼ ملعقة صغيرة كراوية

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة بابريكا

3 بيض

الطريقة:

في مقلاة على النار، ضعي زيت الزيتون ثم البصل وقلبيهم قليلا حتى يذبل البصل.

أضيفي الثوم، الفلفل الحار والفلفل الملون واستمري في التقليب حتى تذبل المكونات.

أضيفي الطماطم، وتبلي بالبهارات كلها مع التقليب.

أضيفي البيض واتركيه على النار حتى النضج. ثم قدميه ساخنا.

الشكشوكة بالبيض