أطباق رمضانية: شوربة الخضار

تعلمي طريقة صنع شوربة الخضار الصحية

المقادير:

1 جزر

1 بصل

1 كراث

1 كرافس

2 كوسا

2 بطاطا

4 لوبية خضراء

2 طماطم

صلصة طماطم ملعقتان كبيرتان

ملح/ بهار أبيض بحسب الرغبة

٥٠ غ زيت

الطريقة:

تقطع الخضار الى مربعات صغيرة حتى يسهل طهيها.

يحمى الزيت في المقلاة ثم يضاف اليه البصل ويقلى حتى يذبل. بعد عدة ثوانٍ نضيف بالتدرج الكراث، الكرفس، الجزر، البطاطا، الكوسا والطماطم مع التقليب المستمر.

تضاف المياه إلى المزيج ويترك حتى ينضج.

نسكب صلصة الطماطم ونرش الملح على الخليط ثم نتركه على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

يقدم الطبق ساخنًا على المائدة ويزين بالبقدونس الناعم.