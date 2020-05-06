أطباق رمضانية: شوربة الطماطم

هل تبحثين عن وصفة سهلة وصحية لما لا تجربي شوربة الطماطم الغنية بمضادات الاكسدة.

المقادير:

1 بصلة مقطعة

حص ثوم مقطع

كرفس

جزرة مبشورة

4 حبات طماطم مقشرة ومقطعة

1 ملعقة صلصة طماطم

2 كوب مرقة دجاج او لحم

1 كوب ماء

ملح وفلفل اسمر

قرفة

نعناع مجفف

1 ملعقة زبدة

4 ملاعق كريمة طهي

الطريقة :

ضعي الزبدة مع البصل والثوم في وعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يذبل البصل.

اضيفي الجزر والكرفس وقلبي لدقيقتين.

اضيفي الطماطم وقلبي ثم اضيفي المرقة والماء والبهارات والصلصة واتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة.

بردي الخليط ثم ضعيه في خلاط العصير حتى ينعم ثم استخدمي مصفاة معدنية لتصفية الخليط.

ضعي الشوربة على النار مرة أخرى ثم اضيفي الكريمة وقلبي ثم وزعيها في اطباق التقديم.