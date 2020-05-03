أطباق رمضانية: شوربة كريمة الدجاج

شوربة كريمة الدجاج الشهية للافطار غنية بالمكونات الطازجة.

المقادير:

نصف كوب صدور دجاج مسلوقة ومقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة طحين

2 كوب مرقة دجاج

ملح وفلفل اسمر

قرفة

نصف كوب كريمة طهي

الطريقة:

ضعي الزبدة في وعاء مناسب على النار حتى تذوب ثم ضعي الطحين وقلبي حتى يتحول للون الذهبي.

اضيفي مرقة الدجاج بالتدريج مع التقليب ثم اضيفي صدور الدجاج وغطي المزيج واتركيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب كل فترة.

تبلي بالملح والفلفل والقرفة ثم اضيفي كريمة الطهي وقلبي لدقيقة ثم ارفعيها من على النار ووزعيها في اطباق التقديم.