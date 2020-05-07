أطباق رمضانية: فتوتشيني بالدجاج والفطر

المقادير:

300 جرام فيتوشيني

شريحة من صدور الدجاج

ملح وفلفل اسمر

100 جرام شرائح فطر

2 حص ثوم مفروم

ملعقة زبدة

2 ملعقة كريمة طهي

نصف كوب حليب

ربع كوب جبن رومي مبشور

الطريقة:

اسلقي الباستا بالطريقة المعتادة.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل ثم ضعي الزبدة في مقلاة على النار ثم اضيفي الدجاج وقلبي حتى يجف ماء الدجاج ويصبح ذهبي اللون.

اضيفي الثوم والفطر وقلبي حتى يذبل الفطر.

اضيفي الكريمة والحليب والجبنة وقلبي حتى يصبح قوام الصوص مناسب.

صفي الباستا جيداً من الماء ثم اضيفيها للصوص وضعي صدور الدجاج والفطر على وجه الباستا.