أطباق رمضانية: فخدة الضأن بالفرن

فخدة الضأن بالفرن للعزائم الرمضانية شهية وطرية ومختلفة.

المقادير:

2 كيلو فخدة ضأن

15 حص ثوم مقشر

ملح وفلفل اسمر

بهارات لحم

بابريكا

زعتر

زنجبيل

2 حبة بصل

نصف كوب عصير برتقال

4 ملاعق عصير ليمون

الطريقة:

اغسلي الفخدة وجففيها جيداً ثم استخدمي سكين حاد لعمل شقوق عرضية بالفخده ووزعي حصوص الثوم في الشقوق.

في محضرة الطعام ضعي باقي المكونات واخلطيها جيداً حتى يتكون مزيج ناعم.

وزعي الزيج داخل الشقوق وعلى الفخدة من أسفل واعلى ثم غلفيها واتركيها في الثلاجة طوال الليل.

ضعي ملعقة من الزبدة مع ملعقة من الزبدة في صينية مناسبة على نار متوسطة ثم ضعي الفخده وقلبيها من جميع الجوانب حتى تكتسب لون ذهبي.

غطي الفخدة بورق الألومنيوم وادخليها فرن متوسط الحرارة لمدة ساعتين او حتى تنضج.

بردي الفخدة قليلاً قبل التقطيع.