أطباق رمضانية: فطائر البيض والجبن للسحور

تعلموا معنا صنع فطائر البيض والجبن للسحور. وجبة خفيفة ومشبعة.

المقادير:

3 كوب طحين

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة ملح

3 ملاعق كبيرة روب

3 ملاعق زيت ذرة

كوب الا ربع حليب فاتر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ربع كوب ماء فاتر

للحشو:

خليط اجبان متنوع حسب المتوفر

6 حبات بيض

ملح وفلفل اسمر

الطريقة :

اخلطي الخميرة مع الماء والسكر واتركيها حتى يتضاعف حجمها.

اخلطي الطحين مع الملح ثم اضيفي الزيت والروب وخليط الخميرة وقلبي.

اعجني بالحليب حتى تتشكل عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

اتركي العجينة تختمر ثم قسميها 3 كرات وافردي كل كرة الى دائرة.

وزعي خليط الاجبان على كل دائرة ثم لفي الطرفين واغلقي الطرفين الاخرين.

اتركي الفطائر تختمر ثم ادهني الجوانب بالحليب وادخليها فرن مسخن مسبقا لمدة 5 دقائق.

اخرجي الفطائر ثم ضعي 2 بيضة في كل فطيرة وتبلي بالملح والفلفل.

ادخلي الفطائر الفرن مرة أخرى حتى ينضج البيض ثم قدميها ساخنة.