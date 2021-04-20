أطباق رمضانية: فطيرة الدجاج وشوربة الطماطم المكسيكية

فطيرة الدجاج من الوصفات الشهية للغاية بين الفطائر، ويمكن أن تختلف فطيرة الدجاج تبعًا لكل ربة منزل، فكل شخص يمكن أن يضيف مكوناته المفضلة إلى فطيرة الدجاج، حتى يكسبها نكهة مميزة خاصة به وحده...

المقادير:

زيت الزيتون للقلي

1 بصل مقطع شرائح

2 فص ثوم مفروم

3 كوب صدر دجاج ، مطبوخ ومقطع شرائح

1 كوب معجون طماطم

ملح حسب الذوق

فلفل أسود حسب الذوق

بقدونس مفروم حسب الذوق

2 كوب حليب

1 كوب زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

5 بيضات

2 بطاطس مطهية، مهروسة

2 كوب دقيق قمح

1 ملعقة كبيرة بايكينج باودر

1 كوب جبن كريمي برازيلي

½ 1 كوب جبن موزاريلا



الطريقة:

في مقلاة، حمري البصل والثوم، ثم أضيفي الدجاج واطهيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي معجون الطماطم ثم تبليه بالملح، الفلفل والبقدونس المفروم. اتركي المزيج جانباً.

في الخلاط، اخفقي الحليب مع الزيت، الزبدة، البيض والبطاطس المهروسة. انقلي الخليط إلى وعاء ثم أضيفي دقيق القمح والبايكينج باودر مع رشة من الملح.

اسكبي نصف العجين في صحن فرن مدهون بالزبدة، ثم وزعي خليط الدجاج فوقه بالتساوي باستخدام ملعقة، ثم أضيفي الجبن الكريمي وجبن الموزاريلا.

غطي الحشو بالعجين المتبقي ثم اخبزي الفطيرة في فرن مسخّن مسبقاً بدرجة حرارة 350 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة.

شوربة الطماطم المكسيكية

المقادير:

3عود بصل أخضر (القسم الأبيض)

1 كوب عيدان كزبرة بدون الورق

3 حبة فلفل أحمر مشوية ومقشرة

2 علبة طماطم مقطعة

1 فص ثوم

2 حبة أفوكادو

2 حبة ليمون

2 ملعقة كبيرة موزاريلا

1 كوب خبز مقلي

الطريقة:

1- قطّعي البصل واقليه بربع كوب زيت زيتون مع الثوم المهروس.

2- أضيفي عيدان الكزبرة، الفليفلة الحمراء المشوية والطماطم المقطعة المعلبة، اغمري المكونات بالماء واتركيها تنضج ثم اخلطيها

بالخلاط اليدوي، أضيفي ملح وفلفل حسب الذوق.

3- قطّعي الأفوكادو مكعبات كبيرة واعصري عليها ليمون حامض.

4- عند التقديم وفي طبق التقديم، أضيفي نصف حبة أفوكادو واسكبي فوقها الحساء مع رشة موزاريلا والقليل من الخبز المقلي.