أطباق رمضانية: كفتة صحية بالشوفان

الكفتة المشوية بالشوفان مناسبة للحمية وذات سعرات حرارية أقل.

المقادير:

½ كيلو لحم مفروم

4 ملاعق كبيرة من الشوفان مطحون ناعم

ملعقتين كبيرتين بقدونس مفروم

علبة صغيرة زبادي

ملح وفلفل وبابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 حبة بصل كبيرة مفرومة

حصي ثوم مهروس

ملعقتي زيت نباتي

الطريقة :

إخلطي كل مكونات الكفتة في وعاء عميق للعجن، ثم شكليها أصابع أو حسب الرغبة، واحفظيها بالبراد ساعة.

ضعي طبقة خفيفة من الزيت في صينية غير لاصقة ورصي وحدات الكفتة، وادهني الوجه بالزيت.

ضعيها في الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة ثم تحت شواية الغاز دقيقتين مع الملاحظة.

أشعلي قطعة فحم وضعيها بالكفتة وغطي الصينية بغطاء محكم أو ورق فويل.

أتركيها حتى تتجانس وتكتسب رائحة الشواء ثم قدميها دافئة مع المكرونة وسلطة الطحينة بالهنا والشفا.