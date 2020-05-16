أطباق رمضانية: مسقعة بالبطاطا

تعلمي طريقة إعداد طبق المسقعة بالبطاطا الشهي والسريع.

المقادير:

2 باذنجان

2 بطاطا

1 فلفل أخضر

1 فلفل حار "اختياري"

2 كوب عصير طماطم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة خل

2 كوب زيت

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة فلفل أسود

رشة زعتر

الطريقة:

قشري البطاطا والباذنجان وقطعيهما مع الفلفل حلقات.

اقلي البطاطا والباذنجان والفلفل في الزيت.

في مقلاة على النار ضعي الثوم وعصير الطماطم، وصلصة الطماطم والملح والكمون والفلفل والزعتر حتى يثقل المزيج.

رصي حلقات الخضروات في صينية ثم ضعي الصلصة التي حضرتها على الوجه.

ادخلي الصينية الفرن حتى تنضج.

