أطباق رمضانية من المطبخ الجزائري

البوابة - نزور اليوم المطبخ الجزائري العريق المشهور بالأطباق التقليدية الغنية بالنكهات والخضراوات الطازجة والحلويات الشهية. يتكون الإفطار النموذجي في الجزائر من الحساء ، وعادة ما يكون شوربة طماطم (تتكون من الشعيرية والطماطم والدجاج / اللحوم) ، أو الحريرة (شبيهة بالشوربة ولكن أكثر توابلًا) ، بينما يتكون الطبق الرئيسي من الكسكس والخضار.

الكسكس الجزائري

هذه الوصفة الشهية من المطبخ الجزائري أساسية ويمكن تحضيرها من لحم الضأن والدجاج ، لكن يمكنك بسهولة تغيير اللحوم حسب رغبتك! الكسكس الجزائري غالبا ما يأتي مع الجزر والحمص والكوسا.

المكونات:

نصف كوب زيت زيتون أو أكثر حسب الحاجة ، مقسم

8 قطع لحم ضأن منزوعة الدهون

4 أفخاذ دجاج

1 رشة ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

3 حبات بصل مقطعة أرباع

ماء

2 ملاعق كبيرة كركم مطحون

2 ملاعق كبيرة كمون مطحون

2 ملاعق كبيرة كزبرة مطحونة

3 حبات بطاطا مقطعة إلى قطع

3 حبات لفت مقطعة إلى قطع

3 حبات جزر ، مقطعة إلى شرائح طولية ومقطعة إلى قطع صغيرة

1 علبة معجون طماطم

2ملاعق طعام رأس الحنوت (توابل جزائرية)

1 (7 أونصة) علبة حمص مصفاة

2 حبة كوسا مقطعة إلى شرائح طوليّة ومقطعة إلى قطع صغيرة

5 أغصان كزبرة مفرومة

الكسكس:

3 أكواب ماء

2 كوب كسكس

1 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة هريسة

الطريقة:

سخني 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون في قدر كبير على نار متوسطة الى عالية. يتبل لحم الضأن وفخذي الدجاج بالملح والفلفل ؛ يُطهى على دفعات مع البصل في الزيت الساخن حتى يتحول إلى اللون البني ، حوالي دقيقتين لكل جانب. ينقل إلى طبق كبير . اكشط قاع الإناء بملعقة خشبية تُعاد قطع لحم الضأن والدجاج إلى القدر. صب ما يكفي من الماء لتغطيتها ؛ يضاف الكركم والكمون والكزبرة. يغطى ويترك حتى الغليان. تخفض الحرارة إلى متوسطة. يترك لينضج لمدة 20 دقيقة . قلّبي البطاطا واللفت والجزر في القدر. يُطهى على نار خفيفة ، يغطى ، حتى تصبح الخضار طرية ، حوالي 10 دقائق. يخلط معجون الطماطم ورأس الحنوت. يطهى لمدة 10 دقائق. يضاف الحمص والكوسا والكزبرة. استمر في الطهي ، حتى تنضج الكوسا ، حوالي 5 دقائق . تغلى 3 أكواب من الماء في قدر. يرفع عن النار ويقلب في الكسكس والزبدة. يغطى القدر ويترك حتى يمتص الماء تمامًا ، من 5 إلى 10 دقائق. يُقلب الكسكس بالشوكة مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ينقل إلى طبق التقديم . توضع ملعقتين من سائل الطهي في وعاء. تخلط في الهريسة حتى تصبح ناعمة . يوضع الخضار في طبق التقديم. يوضع لحم الضأن والدجاج في طبق منفصل. يقدم مع الكسكس وصلصة الهريسة وبقية سائل الطهي في القدر .

ملاحظات:

مكونات توابل رأس الحنوت: 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون ، 1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون ، 1 ملعقة صغيرة كركم مطحون ، 3/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ، 3/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج ، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون ، 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة ، 1/2 ملعقة صغيرة حريف مطحون ، 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب ، 1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون (اختياري).

أطباق رمضانية من المطبخ الجزائري

شوربة الفريك الجزائرية

لقد كان الحساء منذ فجر الطبخ وجبة ممتعة. إنه في قلب كل نكهة صحية. الشوربات لذيذة ومفيدة حقًا ، لذا ربما قد ترغب في تقديمها حتى بعد انتهاء شهر رمضان. نقدم لكم هذا الحساء اللذيذ من المطبخ الجزائري التقليدي المكون من القمح الأخضر والحمص والطماطم ، والمعروف باسم شوربة الفريك.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

200 جرام لحم ضأن أو لحم بقري مقطع إلى مكعبات

1 حزمة كزبرة مفرومة ناعماً

نصف كوب من الحمص المعلب (أو طازج ، منقوع طوال الليل)

400 غ من الطماطم المهروسة المعلبة (أو الطازجة ، والبذور منزوعة القشرة والمفرومة)

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

1/8 كوب من "الفريك" (القمح الأخضر المسحوق)

أسافين الليمون للتقديم

الطريقة:

يسخن الزيت في قدر عميق ، ثم يقلى البصل واللحم على نار متوسطة. نضيف الكزبرة المفرومة والحمص والملح والفلفل والقرفة والفلفل الحلو والكزبرة المطحونة ويخلط جيدا. اتركيه على نار هادئة لمدة 4 إلى 5 دقائق مع التحريك من حين لآخر للتأكد من عدم التصاق أي شيء بالمقلاة. أضيفي الطماطم المهروسة ونصف كوب من الماء واتركيها تغلي . في هذه الأثناء ، يشطف الفريك (القمح الأخضر) في مصفاة ثم يضاف إلى الحساء. يُغلى الحساء مرة أخرى ، ويُترك على نار خفيفة ، مكشوفًا، لمدة 5 دقائق. أضيفي حوالي 4 أكواب من الماء ، خففي الحرارة واتركي الحساء ينضج ، مغطى ، حوالي ساعة واحدة. يصبح الحساء جاهزًا عندما يتكاثف وينضج اللحم . تُزين بالكزبرة ، ويقدّم مع شرائح الليمون. "صحة فطوركم "

أطباق رمضانية من المطبخ الجزائري

طاجن الدجاج بالزيتون

طبق رئيسي من المطبخ الجزائري يقدم في المناسبات الاجتماعية ويتكون من الدجاج والجزر والزيتون ويقدم مع الكسكس.

المكونات:

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 إلى 10 حصص

4 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

4 حبات جزر متوسطة مقطعة إلى شرائح

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

4 حصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1/4 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب زيتون أخضر منزوع النواة أو زيتون بيمنتو محشي

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة فلفل

الطريقة:

في قدر على نار متوسطة ، ضعي زيت الزيتون. يضاف البصل والثوم وقطع الدجاج. يتبل بالملح والفلفل والزنجبيل والكركم. احرص على عدم وضع الكثير من الملح ، حيث ستضيف الزيتون لاحقًا والزيتون مالح. يضاف عصير الليمون و 2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. يقلى الدجاج مع الخضار لمدة 10 دقائق. يضاف الجزر والماء الساخن (يجب أن يغطي الماء الدجاج). يترك لمدة 20 دقيقة على نار متوسطة إلى منخفضة حتى ينضج الدجاج. في غضون ذلك ، اغلي الزيتون في الماء لمدة 5 دقائق. يشطف ، يصفى ويوضع جانبا. بمجرد أن يصبح الدجاج طريًا ، أضيفي الزيتون الأخضر واتركيه يطهى مع الدجاج لمدة 10 دقائق تقريبًا. يجب أن تكون الصلصة سميكة ومخفضة. تُخرج قطع الدجاج من الصلصة وتُحمّر في ملعقة كبيرة زبدة أو زيت زيتون (هذه الخطوة اختيارية). تحقق من التوابل ، ثم أطفئ النار. يرش البقدونس المفروم المتبقي (اختياري). قدمي الدجاج بالصلصة مع الخبز.

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