البوابة - نأخذكم اليوم إلى نيجريا للاستمتاع بأطباق من المطبخ النيجيري حيث يعتبر موسم رمضان فترة مهمة للغاية، تقدم فيه أشهى الأطباق الشعبية والمحلية المتنوعة.

أطباق رمضانية من المطبخ النيجيري

إليك أفكار وصفات إفطار رمضان من المطبخ النيجيري

عصيدة يام

يعد الطعام ضروريًا للغاية خاصة خلال فترة مهمة مثل موسم الشهر الكريم هذا ، ولكن قد تتعثر في تناول وجبة لتحضيرها لعائلتك. تعد عصيدة يام سهلة التحضير ولذيذة ومغذية أيضًا.

المكونات:

20 قطعة من اليام المقطّع إلى مكعبات

1 سمكة جافة حجم كبير

1 كوب روبيان مجفف (اختياري)

1 بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

2 ملاعق كبيرة من الفلفل الأصفر المطحون الطازج

1 ثوم كبير الحجم مفروم

حفنة من الأوراق المعطرة (اختياري)

1 ملعقة زيت النخيل

ملح للتذوق

توابل حسب الرغبة

الطريقة:

قشر واغسل البطاطا النيئة ، قطعها إلى مكعبات ، متوسطة الحجم قم بغلي كوبين من الماء حتى يصبح ساخنًا ، أضف قليلًا من الملح وأضف اليام المقطع. اتركه لمدة 15 دقيقة في مقلاة صغيرة ، نسكب ملعقة من زيت النخيل ونضيف الثوم والبصل ونتركها تقلى لمدة دقيقتين أضف السمك الجاف والقريدس الجاف والفلفل المخلوط والملح ومكعبات التوابل تُسكب الصلصة في قدر الغليان المليء بالبطاطا ويقلب جيداً. تذوق واضبط التوابل إذا لزم الأمر. اتركه يغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق أخرى خذ هراسة واهرس قطعتين أو ثلاث قطع من اليام في العصيدة أضف الأوراق المعطرة واتركها تنضج لمدة 2-5 دقائق أو حتى تنضج العصيدة.

فوفو (Fufu )



فوفو هو أحد الأطعمة النيجيرية الأكثر شيوعًا. وهو مصنوع من الكسافا تم غليه وسحقه ثم تشكيله على شكل كرات. ومع ذلك ، فقد توسع التعريف على مر السنين ليشمل الأطعمة الأساسية الأخرى المصنوعة من مكونات نشوية مماثلة مثل اليام والموز والذرة والقمح والأرز وسميو. يشير مصطلح فوفو إلى طبق معين ولكن يمكن استخدامه أيضًا كمصطلح شامل لوصف عائلة من الأطعمة النشوية التي يتم تناولها بشكل شائع في نيجيريا وغانا وأجزاء أخرى من إفريقيا.

لصنع فوفو ، يتم تقشير الكسافا المسلوقة ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة قبل سحقها. تقليديا ، يتم استخدام الهاون والمدقة الخشبية الكبيرة. تُسحق الكسافا في خليط ناعم ولزج قبل تشكيلها على شكل كرات وتقديمها. إنه شائع في جميع أنحاء غرب ووسط إفريقيا ، وعادة ما يتم تناوله مع أنواع مختلفة من الحساء واليخنات.

أرز مع اليخنة

يعتبر الأرز من المواد الغذائية النيجيرية الأساسية ومناسب للأكل أثناء الإفطار ، خاصة عندما يكون مصحوبًا بالبروتين والدهون الموجودة في الحساء.

الخضار / السلطات

هذه خيارات مريحة للغاية أثناء الإفطار ، لأنها تحتوي على مغذيات معدنية تساعد في الهضم.

حساء الفلفل

غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى ، حساء الفلفل هو خيار صحي في الإفطار في المساء.

شوربة الدجاج بالفلفل

تحتوي الشوربات على مزيج من الحديد والبروتين - من اللحوم ومحتويات بروتينية أخرى.

ماسا

الماسا هي وجبة أساسية للناس في الجزء الشمالي من نيجيريا. صحية ولذيذة ، فهي مصنوعة من الأرز الذي يشبه الكعكة وغني بالكربوهيدرات.

محشي ماسا (وينا)

تعد هذه واحدة من أكثر الوصفات شيوعًا للإفطار والسحور في الجزء الغربي من نيجيريا. إنها سهلة التحضير ولذيذة للغاية مع الكثير من الفيتامينات التي تساعد على تجديد واكتساب الطاقة.

مرق اليام و البيض

إنه أحد الأطعمة النيجيرية الشعبية وهو ذو قيمة غذائية عالية وأيضًا وصفة جيدة للإفطار في شهر رمضان المبارك. يعتبر اليام مصدرًا جيدًا لفيتامين B6 والطاقة.

المصدر: //bizwatchnigeria.ng/ guardian.ng

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