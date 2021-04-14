أطباق رمضانية: وصفة اللحم بعجين وحلوى ليالي لبنان

من وصفات طبخ و اكلات سهلة وسريعة ، غنية بالطعم الرائع الذى لا يقاوم ، جربى هذه الوصفة وتمتعى بوجبة لذيذة مع أسرتك وضيوفك ، ويفضل تقديم هذا الطبق مع شوربة البصل و سلطات مثل سلطة الجرجير بالرمان...
المقادير:
200غ بندورة
50 غ بصل
200غ لحمة
بهار اسود
ملح حسب المذاق
ملعقة صغيرة من البابريكا
فليفلة حمراء
رشة بهار حلو
رشة قرفة
صنوبر
للعجينة:
10غ سكر
رشة ملح
ملعقة صغيرة من الخميرة
450غ مياة
700غ طحين
الطريقة:
1- تبلي اللحم وضعيه فى وعاء وأضيفي البصل المقطع والبندوره المقطعة
2- أضيفي إليهم رشة قرفة و بهار حلو وبابريكا وفلفل أحمر وقليل من الصنوبر وملح حسب المذاق وبهار اسود، واخلطيهم جيدا
3- لعمل العجينة ضعي الطحين في وعاء وأضيفي الماء والخميرة والسكر والملح واعجنيهم جيدا ثم اتركيها ترتاح قليلا
4-افردي العجينة وقطعيها دوائر واحشيها باللحم وضعيها في صينية وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
ليالي لبنان
المقادير:
1 كوب سميد
2 كوب حليب بودرة
5 كوب ماء
3 بيض
3 كوب كريمة مخفوقة
2 ملعقة كبيرة فستق مفروم
2 ملعقة صغيرة مستكة مجروشة
½ 1 ملعقة صغيرة ماء ورد
الطريقة :
في قدر على النار، أضيفي الماء مع السميد والحليب وقلبيهم جيدا. ثم أضيفي البيض بالتدريج مع استمرار التقليب.
أضيفي المستكة وماء الورد، واستمري في التحريك حتى غليان المزيج.
اسكبي المزيج في كأس تقديم، ثم أضيفي الكريمة المخفوقة فوقها. وزينيها بالفستق المفروم.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد: