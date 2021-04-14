أطباق رمضانية: وصفة اللحم بعجين وحلوى ليالي لبنان

من وصفات طبخ و اكلات سهلة وسريعة ، غنية بالطعم الرائع الذى لا يقاوم ، جربى هذه الوصفة وتمتعى بوجبة لذيذة مع أسرتك وضيوفك ، ويفضل تقديم هذا الطبق مع شوربة البصل و سلطات مثل سلطة الجرجير بالرمان...

المقادير:

200غ بندورة

50 غ بصل

200غ لحمة

بهار اسود

ملح حسب المذاق

ملعقة صغيرة من البابريكا

فليفلة حمراء

رشة بهار حلو

رشة قرفة

صنوبر

للعجينة:

10غ سكر

رشة ملح

ملعقة صغيرة من الخميرة

450غ مياة

700غ طحين

الطريقة:

1- تبلي اللحم وضعيه فى وعاء وأضيفي البصل المقطع والبندوره المقطعة

2- أضيفي إليهم رشة قرفة و بهار حلو وبابريكا وفلفل أحمر وقليل من الصنوبر وملح حسب المذاق وبهار اسود، واخلطيهم جيدا

3- لعمل العجينة ضعي الطحين في وعاء وأضيفي الماء والخميرة والسكر والملح واعجنيهم جيدا ثم اتركيها ترتاح قليلا

4-افردي العجينة وقطعيها دوائر واحشيها باللحم وضعيها في صينية وادخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

ليالي لبنان

المقادير:

1 كوب سميد

2 كوب حليب بودرة

5 كوب ماء

3 بيض

3 كوب كريمة مخفوقة

2 ملعقة كبيرة فستق مفروم

2 ملعقة صغيرة مستكة مجروشة

½ 1 ملعقة صغيرة ماء ورد

الطريقة :

في قدر على النار، أضيفي الماء مع السميد والحليب وقلبيهم جيدا. ثم أضيفي البيض بالتدريج مع استمرار التقليب.

أضيفي المستكة وماء الورد، واستمري في التحريك حتى غليان المزيج.

اسكبي المزيج في كأس تقديم، ثم أضيفي الكريمة المخفوقة فوقها. وزينيها بالفستق المفروم.

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