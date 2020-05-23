أطباق عيد الفطر: ريش لحم الغنم المشوية

من الأطباق الشهية والمحببة في أول أيام عيد الفطر، وهي من أشهر الأكلات في جميع أنحاء الوطن العربي، وتعد من أشهى الوصفات وأسهلها على الإطلاق.

المكونات:

12 قطعة من ريش لحم الغنم

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل بلسميك

3 فصوص ثوم مفروم فرما ناعما

ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة

ملعقة صغيرة "هيل" أو حب هال ناعم

ربع ملعقة صغيرة قرنفل ناعم

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم

ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة شطة

ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم

ملعقة كبيرة كمون ناعم

الطريقة:

توضع كل قطعة من قطع ريش اللحم بين ورقتين زبدة، ثم يتم الطرق عليها عدة مرات بمطرقة اللحم إلى أن تصبح رقيقة.

اخلط بين كل من عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم والخل معا إلى الحصول على خليط متجانس.

توضع ريش اللحم في الخليط السابق تحضيره، وتترك لمدة 10 دقائق، مع الحرص على تقليبها عدة مرات خلال فترة النقع.

في وعاء، تُمزج الشطة والبابريكا والكمون والقرفة والهيل والكزبرة والزنجبيل والقرفة والثوم والفلفل.

تغمس قطع الريش في مزيج البهارات السابق تحضيره، ثم توضع على الشبك في الفرن الساخن.

تترك للشوي لمدة 10 دقائق تقريبا مع تقليبها من حين لآخر حتى تمام النضج.