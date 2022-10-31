أطباق مكسيكية: تاكو لحم بقري حار احصل على وجباتك الخمسة كلها في وعاء تاكو لحم البقر الحار المستوحى من المطبخ المكسيكي. مليئة بالقوام والنكهات ، يمكن تحضيرها جزئيًا مسبقًا.
أطباق مكسيكية: تاكو لحم بقري حار
المكونات:
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
1 فلفل أحمر كبير ، مقشور ومقطّع ناعماً
500 جم 5٪ دسم لحم مفروم
1 ملعقة كبيرة معجون شيبوتل
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
200 جرام طماطم مفرومة
2 ملعقة كبيرة بوريه طماطم
20 جرام كزبرة ، مقطعة سيقان ، أوراق محفوظة
2 بصل أحمر مقطع ناعماً
2 حبة ليمون معصور
2 × 250 غ أكياس أرز بسمتي كامل الحبة المطبوخة في الميكروويف
400 جرام فاصوليا سوداء ، مصفاة
200 جرام طماطم كرزية ، مقطعة إلى أنصاف
198 جرام علبة ذرة حلوة (خالية من الملح والسكر)
2 حبة أفوكادو صغيرة مقطعة إلى شرائح
أطباق مكسيكية: تاكو لحم بقري حار
الطريقة:
- سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة واقلي الفلفل لمدة 5 دقائق حتى يذبل. يُضاف اللحم البقري ومعجون الشيبوتلي والبهارات ويُطهى مع التحريك لتفتيت اللحم لبضع دقائق. أضيفي الطماطم ، بيوريه الطماطم ، سيقان الكزبرة ، 150 مل ماء وبعض التوابل ، ثم غطيها. اتركيه ينضج لمدة 20 دقيقة حتى ينضج ويقل قليلاً. يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام أو الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. قم بإذابة الثلج جيدًا وأعد تسخينها.
- في هذه الأثناء ، يُقلب البصل في عصير الليمون في وعاء ويوضع جانباً ليتخلل.
- عندما يصبح اللحم المفروم جاهزًا ، سخني الأرز باتباع تعليمات العبوة.
- اقلبي الأرز المطبوخ إلى أربعة أوعية للتقديم ، ثم أضيفي اللحم البقري وغطي كل واحدة بكمية من الفاصوليا السوداء ، والطماطم الكرزية والذرة ، ونصف أفوكادو (على شكل شرائح ، إذا أردت) ، وأوراق الكزبرة. يُسكب البصل المخلل على الوجه مع عصير الليمون.
اقرأ أيضاً:
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)