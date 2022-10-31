أطباق مكسيكية: تاكو لحم بقري حار 

سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة واقلي الفلفل لمدة 5 دقائق حتى يذبل. يُضاف اللحم البقري ومعجون الشيبوتلي والبهارات ويُطهى مع التحريك لتفتيت اللحم لبضع دقائق. أضيفي الطماطم ، بيوريه الطماطم ، سيقان الكزبرة ، 150 مل ماء وبعض التوابل ، ثم غطيها. اتركيه ينضج لمدة

دقيقة حتى ينضج ويقل قليلاً. يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام أو الفريزر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. قم بإذابة الثلج جيدًا وأعد تسخينها