من الأطعمة التي تخفف آلام الدورة الشهرية هي الزنجبيل، الشوكولاتة الداكنة، الزبادي، البقوليات، تناول المكسرات النية، الموز لأنه يحتوي على المغنيسيوم، البيض الكبدة، واللحوم لا سيما الأعشاب أيضاً تخفف من آلام الدورة الشهرية مثل اليانسون، الميرمية، الكمون، القرفة.

هناك بعض من الأطعمة التي تساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية والحفاظ على الصحة، في حين أن هناك بعض من الأطعمة التى قد تزيد من أعراض الدورة الشهرية لذلك يجب اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين والحديد، ولا تنسي عزيزتي شرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر مثل الشاي والقهوة والكابتشينو والمشروبات الغازية لأنها تؤثر على امتصاص الحديد وتعمل على تضييق الأوعية الدموية وتسبب الإسهال والصداع والتوتر والعصبية.

أطعمة تخفف آلام الدورة الشهرية

الأطعمة الغنية بالحديد الدواجن مثل الأسماك، الحبوب المدعمة.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل البروكلي، الفواكه الحمضية، الأناناس، الفراولة، الخضروات الورقية، الفلفل الأخضر.

الأطعمة الغنية بالألياف الأفوكادو، بذور الكتان، الشوفان، الحبوب الكاملة.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الثوم، الزبادي، مخلل الملفوف، الشوفان.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز، الخضروات الداكنة، المكسرات، سمك السلمون.

الفواكه والخضروات مثل الموز، الفراولة،البطيخ،الخيار، العنب، الشمندر، السبانخ، اللفت.

أشياء تزيد من ألم الدورة

اللحوم الغنية بالدهون

الدهون غير المشبعة

منتجات الألبان

الكافيين

الملح

السكر

ومن الأكلات المضره جداً وقت الدورة الشهرية هي الأطعمة المعلبة، واللحوم المصنعة، ومنتجات الألبان، الحلويات، الأطعمة المقلية، المخبوزات والمعجنات، الأطعمة الحارة، الأطعمة الغنية بالأملاح، النسكافيه والقهوة، واللحوم الحمراء.

مشروبات لتخفيف آلام الدورة الشهرية

شاي البابونج يساعد زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو من الأحماض الأمينية التي تساعد على استرخاء العضلات والأعصاب وبالتالي يمكن أن يخفف من تشنجات الدورة الشهرية.

شاي بذور الشمر إن شرب شاي الشمر أو حبوب الشمر يساعد في التقليل من آلام الدورة الشهرية المزعجة لأنه يحتوي على مركبات تقلل من تشنجات الرحم والتي تحفز بدورها الألم المرافق للدورة الشهرية.

مشروب القرفة تساعد على تنظيم الدورة الشهرية خاصة لدى النساء اللواتي يعانين من متلازمة المبيض متعددة الكيسات، إن منح مجموعة من النساء كمية معينة من القرفة يوميًا وعلى مدى عدة أشهر قد ساعد على زيادة عدد دورات الحيض لديهن خلال هذه الفترة وجعلها أكثر انتظامًا.

مشروب الزنجبيل تعمل على تحفيز قدوم الدورة الشهرية لأنه يحتوي على مركبات قد تؤثر على عضلات الرحم محفزة انقباضها، مما قد يساعد على تحفيز قدوم الدورة الشهرية المتأخرة، أو تحفيز بدء الدورة الشهرية مبكرًا قبل وقتها.

شاي النعناع إن وضع أوراق النعناع في الماء تساعد على إبقاء الجسم رطبًا وتعمل على التخفيف من انتفاخ البطن الذي يرافق الدورة الشهرية، ويساعد النعنع على إضافة نكهة للماء مما يشجع الشخص على شرب كميات أكبر من الماء.

الماء

الكمون

اليانسون

نصائح أثناء الدورة الشهرية

شرب السوائل الساخنة مثل اليانسون، الميرمية، الزنجبيل.

الاستحمام بماء دافئ بمجرد الشعور باقتراب موعد الدورة الشهرية لإزالة الاحتقان المؤدي للألم.

جعل الوجبات خفيفة ومتقاربة وتجنب الجوع أو الدايت.

النظافة الشخصية مهمة جداً وتغيير الفوط الصحية كل ساعة أو ساعتين.

مساج خفيف للبطن والظهر لتخفيف الألم.

وضع قربة على البطن أو الظهر عند الشعور بأوجاع الدورة الشهرية.

الابتعاد عن التوتر والعصبية.

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