أعشاب تنزل الدورة الشهرية في سن اليأس، هناك الكثير من النساء تعاني من تأخير الدورة الشهرية وهذا يتسبب الإزعاج والقلق للبعض.

وقد تلجأ الكثير من النساء إلى الأدوية في حال تأخر الدورة الشهرية عن موعدها، ولكن لا داعي لذلك فهناك أعشاب قد تساعدكِ على تنزيل الدورة الشهرية.

أعشاب تنزل الدورة الشهرية في سن اليأس

عشبة أنجليكا

عشبة أنجليكا أو ما تسمى عشبة حشيشة الملاك Angelica، من الأعشاب تنزل الدورة الشهرية في سن اليأس، ومن أهم فوائدها هو علاج مرض الطاعون تستخدم لعلاج الطاعون ومنشطة للنساء خصوصاً في سن اليأس.

عشبة أنجليكا هي أسطوانية وشكلها طويل، جذوره سميكة، رائحتة حلوه، يزن حوالي 2-3 كيلو، وهي باللون الأخضر أو اللون الأصفر، ومن الأفضل زراعتها في الأماكن التي يوجد فيها المياه المستمره والتربة رطبة.

ومن فوائد عشبة أنجليكا أو ما تسمى عشبة حشيشة الملاك هو علاج انتفاخ البطن، وتحسين صحة ووظائف الجهاز الهضمي، يعالج البشرة مثل حب الشباب.

عشبة رجل الأسد

عشبة رجل الأسد أو ما تسمى عباءة السيدة أو حاملة الندى Alchemilla وهي تعتبر من الأعشاب المعمرة التي تنتمي إلى الفصيلة الوردية، حيث تمتلك عشبة رجل الأسد أوراق خضراء مسننة الشكل وأزهار صغيرة صفراء اللون.

والقيمة الغذائية لعشبة رجل الأسد أنها تحتوي على حمض الساليسيليك والعديد من الزيوت الطيارة مما يجعلها عشبة ملائمة للعديد من الاستخدامات الطبية وخاصة في علاج الالتهابات وتشنج العضلات مشاكل الجهاز الهضمي.

يحتوي أيضاً عشبة رجل الأسد على الفلافونيدات والتي يساعد على تنظيم الدورة الشهرية وخاصة إذا كانت قوية جداً، كما قد يُخفف من حدة التشنجات الناتجة عن الطمث وأعراض انقطاع الطمث.

عشبة كف مريم

عشبة كف مريم Vitex هي نبتة حجمها صغير ومشابهة لحجم الفوشار، لونها بني، وأوراقها باللون البنفسجي، سريعة بالنمو وكثيرة التفرع من القاعدة،ويعود الموطن الأصلي لهذه العشبة إلى غرب آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن فوائد عشبة كف مريم هو التقليل من أعراض ما قبل الحيض وهي العصبية والإنزعاج، القلق، الاكتئاب، البكاء،الحساسية المفرطة، تغييرات المزاج،التعب، الانتفاخ، زيادة في الوزن،ظهور حب الشباب، مشاكل في النوم.

ومن فوائد عشبة كف مريم أيضاً تحسين الخصوبة عند النساء، وتساعد على تنظيم الحيض وتقليل إفرازات الغدد الدهنية في الجلد، والتقليل من الأورام الليفية الرحمية، وعلاج تضخم البروستاتا.

عشبة طرخشقون مخزني

عشبة طرخشقون مخزني Taraxacum Officinalis هو نبات له جذر ومعمر يتعمق حتى 30-40 سم، قد يصل ارتفاع عشبة طرخشقون مخزني نحو 30 سنتيمتر تقريبًا.

عشبة طرخشقون مخزني طويلة الأوراق ومسننة بخشونة تنمو على شكل وريدة مجتمعة، تخرج على مستوى سطح الأرض مباشرة، ويزهر عادة في أوائل الربيع ومرة أخرى في الخريف.

يساهم عشبة طرخشقون مخزني في إدارار للبول وفعال ضد احتباس السوائل، يخلص الجسم من السموم، يعالج مشاكل الجلد مثل حب الشباب، يعالج الغازات في الجهاز الهضمي والتعب والإرهاق، ويحد من أعراض متلازمة الحيض.

عشبة زهرة الآلام

عشبة زهرة الآلام أو ما تسمى زهرة العاطفة Passiflora herb تمتلك عشبة زهرة الآلام الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض فوائد عديدة وتستخدم لصنع الدواء، موطنها جنوب شرق الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية.

من فوائد عشبة زهرة الآلام أنها تقلل من بعض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، يحسن نوعية النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق، من فوائد عشبة زهرة الآلام أيضاً أنها مهدئة والتي قد تساعد على تخفيف التقلصات والتشنجات، كما أن عشبة زهرة الآلام مسكن للآلام وتساعد على ارتخاء العضلات، والعصبية، والتوتر والقلق،تشنجات العضلات، وأعراض سن اليأس، متلازمة ما قبل الحيض، الضغط العصبى.

نبات عرق السوس

نبات عرق السوس Licorice Root هو من الأعشاب المضادة للالتهابات بطبيعتها والمضادة للحساسية، نبات عرق السوس يحمي الأنسجة الداخلية وهو كذلك مهدئ ومسكّن، ويعتبر منظف طبيعي للجهاز التنفسي، يساعد على القضاء على الخلايا السرطانية المنشرة في حالات سرطان الثدي.

نبات عرق السوس يعتبر وصفة منزلية سهلة، تساعد النساء على التخفيف من تقلصات الدورة الشهرية وبالتالي التخفيف من حدة الامها، والتخفيف من حدة أعراض مرحلة انقطاع الطمث أو سن اليأس بما في ذلك الهبات الساخنة.

أعشاب أخرى تنزل الدورة الشهرية في سن اليأس

الكرفس

الشبت

الميرمية الطبية

توت العفة

البطاطا الحلوة البرية

الجزر

الزنجبيل

البقدونس

اليانسون

القرفة

الكركم

أسباب تأخر الدورة الشهرية

تناول حبوب منع الحمل.

التغيرات الهرمونية.

التوتر والقلق

ممارسة التمارين الرياضية ذات الشدة العالية أو نزول الوزن

السمنة

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