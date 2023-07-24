أطعمة تساعد في منع حروق الشمس

حروق الشمس هي حالة يحدث فيها التلوث والضرر للجلد بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس، وعندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس القوية لفترة طويلة دون حماية كافية، يمكن أن تتسبب هذه الأشعة في حروق وتلف الجلد، ومن أعراض حروق الشمس:

حدوث احمرار الجلد الحاد.

ظهور بثور أو حبوب بيضاء على الجلد المحروق.

الشعور بالألم الشديد.

حكة قوية.

تورم في الجلد بالمناطق المصابة.

إذا تعرضت لحروق الشمس فإنه يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتخفيف الأعراض حروق الشمس وتعزيز عملية الشفاء:

الابتعاد قدر المستطاع عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

البقاء في مكان بارد وظليل.

شرب الكثير من الماء للحفاظ على الترطيب.

استخدام المناديل الباردة أو القطع المبللة بالماء لتهدئة الجلد المحروق.

استخدام كريمات مرطبة وخفيفة للمساعدة في ترطيب الجلد.

الابتعاد عن استخدام منتجات العناية بالبشرة القاسية أو الكحولية التي قد تزيد من تهيج البشرة.

تجنب قشر الجلد المحروق بالقوة واجعله يتجدد بشكل طبيعي.

إن منع حروق الشمس يتطلب الكثير الاهتمام بالحماية من الشمس وارتداء ملابس مناسبة واستخدام واقي الشمس بشكل منتظم، بالإضافة إلى ذلك، يوجد بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجلد بفضل محتواها من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة وتعتبر بديلاً عن واقي الشمس، من بين هذه الأطعمة:

الشاي الأخضر: غني بالكاتيكينات والبوليفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة وتقلل من التأثيرات الضارة للشمس على الجلد.

غني بالكاتيكينات والبوليفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة وتقلل من التأثيرات الضارة للشمس على الجلد. المأكولات البحرية: مثل الأعشاب البحرية والطحالب، فهي تحتوي على مركبات تساعد في تعزيز صحة الجلد وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية.

مثل الأعشاب البحرية والطحالب، فهي تحتوي على مركبات تساعد في تعزيز صحة الجلد وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية. الطماطم: تحتوي على مركب يدعى الليكوبين الذي يعمل كمضاد أكسدة ويساهم في حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

تحتوي على مركب يدعى الليكوبين الذي يعمل كمضاد أكسدة ويساهم في حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. الجزر: غني بفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ويعزز قدرته على التعامل مع التعرض لأشعة الشمس.

غني بفيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ويعزز قدرته على التعامل مع التعرض لأشعة الشمس. السبانخ والكرنب: مصدر غني بفيتامين E، الذي يساعد في ترطيب البشرة ويحميها من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

مصدر غني بفيتامين E، الذي يساعد في ترطيب البشرة ويحميها من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونا والسردين، هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تعزز صحة الجلد وتحميه من الحروق.

مثل السلمون والتونا والسردين، هذه الأسماك غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تعزز صحة الجلد وتحميه من الحروق. الفاكهة المجففة: مثل التمر والزبيب، فهي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في حماية البشرة.

مثل التمر والزبيب، فهي تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات التي تساعد في حماية البشرة. المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، تحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية أوميغا-3، وهي مفيدة للحفاظ على صحة البشرة.

منع حروق الشمس يتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات واحتياطات مناسبة عند التعرض لأشعة الشمس القوية والمؤذية، وفيما يلي بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من حروق الشمس وتخفيف التأثيرات السلبية لأشعة الشمس على الجلد لكنها لا تحمي بشكل كامل من حروق الشمس: