أطعمة تعزز نمو طفلك.. تعرفي عليها
يعتبر التوت والفراولة من الفواكه المفيدة في عملية نمو الأطفال (shutterstock.com)
لنمو طفلك بشكل صحي وسليم، وخاصة في السنوات الأولى من العمر، لا بد من نظام غذائي متوازن، يساعد على بناء العظام والعضلات وخلايا الجسم المختلفة.
ويأتي ذلك في ظل أن احتياجات الأطفال الغذائية تختلف كثيرا عن البالغين؛ لذلك يجب أن نكون على معرفة كاملة بما يحتاجه الأطفال في هذه الفترة من عناصر غذائية.
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السبانخ
تعتبر السبانخ من أهم مصادر الحديد والكالسيوم، وحامض الفوليك، وفيتامينات “A” و”c”، بأنواعها، وجميعها عناصر ضرورية لنمو العظام، وتعزيز قدرات الدماغ؛ لذلك يجب وضعها من وقت لآخر على مائدة الطعام.
البيض
يعد البيض من الأطعمة المهمة، في عملية نمو الأطفال، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، كما يحتوي على ١٢ نوعا من الفيتامينات الأساسية، والكالسيوم، والمعادن الضرورية، لعملية النمو، بالإضافة إلى مادة الكولين التي تساعد على نمو المخ عند الأطفال.
ويمكن تحضير البيض بطرق كثيرة مثل: المقلي، والمسلوق، والعجة، التي تضاف إليها اللحوم، والخضروات، ويجب أن يتناولها طفلك عدة مرات في الأسبوع.
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اللبن والزبادي
اللبن والزبادي مفيدان جدا لنمو الأطفال؛ فهما يمنحان طفلك طاقة كبيرة تساعده في استكمال يومه، كما أن الزبادي يعمل على تعزيز صحة العظام، والأسنان؛ وذلك لأن البكتريا الجيدة الموجودة بالزبادي تساعد في تحسين عملية الهضم، كما أن اللبن والزبادي يحتويان على الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، وفيتامين “ب”، والزنك والفسفور.
الريحان
من الأعشاب المفيدة والغنية بالمواد المضادة للأكسدة، وأنواع مختلفة من الفيتامينات، والعناصر المعدنية، كالحديد والبوتاسيوم، وتساعد أيضا في تخفيف الصداع، وتحسين عملية الهضم.
التوت والفراولة
يعتبر التوت والفراولة من الفواكه المفيدة في عملية نمو الأطفال، لما تحتويه من عناصر غذائية هامة، وذلك لأن كل نوع منهما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين “سي”، والألياف والكربوهيدرات، والمواد المضادة للأكسدة .
ويعمل التوت على مكافحة الإسهال، كما أنه مضاد جيد للفيروسات، وفيه خصائص مضادة للجراثيم، كما أنه يحتوي على الماغنسيوم الذي الذي يحافظ على العظام قوية.
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دقيق الشوفان
من العناصر الغذائية الهامة في نمو الأطفال؛ وذلك لأن الشوفان يساعد في زيادة قدرة الطفل على التركيز، والانتباه في المدرسة، ويمدهم بالطاقة اللازمة خلال فترة النهار، ويحتوي أيضا على الألياف التي تحسن عملية الهضم.
البطاطا
تعد مصدرا غذائيا مهما للأطفال، وذلك لأنها تحتوي على فيتامين “سي”، وحمض الفوليك، وتساعد في تقوية وبناء جسم الأطفال وتقوية عضلاته.
السمك
يعد السمك من الأطعمة المفيدة للأطفال، فهو يحتوي على فيتامين “ب”، والمعادن، وغني بالبروتين كما أنه من الأطعمة التي يسهل على الأطفال هضمها، ويحتوي أيضا على دهون “أوميجا 3″، التي تعمل على تعزيز نمو الدماغ وتقوية البصر، ويحافظ على صحة القلب، ومن هذه الأسماك، التونة والسالمون.
الأجبان
تعتبر من الأطعمة المغذية والمفيدة لنمو الأطفال، خصوصا إذا تناولوها بانتظام وذلك لأن الأجبان، تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والبروتينات، وفيتامين “ب12″، والفوسفور، وتشكل وجبة جيدة وبديلة للحم.
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