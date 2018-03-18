أطعمة تعزز نمو طفلك.. تعرفي عليها

ويأتي ذلك في ظل أن احتياجات الأطفال الغذائية تختلف كثيرا عن البالغين؛ لذلك يجب أن نكون على معرفة كاملة بما يحتاجه الأطفال في هذه الفترة من عناصر غذائية.

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السبانخ

تعتبر السبانخ من أهم مصادر الحديد والكالسيوم، وحامض الفوليك، وفيتامينات “A” و”c”، بأنواعها، وجميعها عناصر ضرورية لنمو العظام، وتعزيز قدرات الدماغ؛ لذلك يجب وضعها من وقت لآخر على مائدة الطعام.

البيض

يعد البيض من الأطعمة المهمة، في عملية نمو الأطفال، وذلك لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، كما يحتوي على ١٢ نوعا من الفيتامينات الأساسية، والكالسيوم، والمعادن الضرورية، لعملية النمو، بالإضافة إلى مادة الكولين التي تساعد على نمو المخ عند الأطفال.

ويمكن تحضير البيض بطرق كثيرة مثل: المقلي، والمسلوق، والعجة، التي تضاف إليها اللحوم، والخضروات، ويجب أن يتناولها طفلك عدة مرات في الأسبوع.

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