قائمة بأطعمة تقوي ذاكرتك وتحميها من النسيان

اليوم نقدم لك قائمة بالأطعمة التي تقوي ذاكرتك وتحميها من النسيان.

الجوز:

تعتبر المكسرات من الأغذية المليئة بالمعادن والفيتامينات التي تعمل على تعزيز وتقوية الجسم، خاصة الجوز الذي يحتوي على فيتامينات وألياف غذائية تعزز من القدرات الذهنية للفرد، إلى جانب احتوائه على الأوميغا 3 ومضادات الأكسدة التي تفيد المراكز المسؤولة عن الذاكرة.

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السبانخ:

السبانخ من الخضروات الداكنة الغنية بأحماض الأوميغا 3، التي تعمل على تغذية المخ وزيادة القدرات الذهنية، كما أن بها نسبة عالية من المعادن المهمة مثل الحديد الذي يجدد خلايا المخ والأعصاب وينشط الذاكرة.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على معادن وفيتامينات والفلافونويدات، التي تعزز تدفق الدماء إلى خلايا المخ فتحسن الانتباه والذاكرة، وتحد من النسيان.

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السالمون:

يعتبر سمك السالمون من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 التي سبق أن ذكرنا دوره الكبير في تنشيط الذاكرة، وتقوية أنسجة المخ وإصلاح الخلايا التالفة، لذلك يعتبر تناوله من وقت لآخر بشكل منتظم من العوامل التي تعزز القدرات الذهنية بشكل عام والذاكرة بشكل خاص.

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