أفضل وأسوأ الأطعمة في فصل الربيع

في فصل الربيع اكثر من تناول الخضار وخصوصا الورقية

كلنا نتطلع إلى فصل الربيع، تقريبا منذ اليوم الأول من فصل الشتاء. ومع ذلك، هل نحن مستعدون حقا لاستقبال فصل الربيع ؟ داخليا، بالطبع، نحن مستعدون. ولكن ماذا عن خارجيا؟ هل نحن مستعد لمواجهة الكيلوغرامات الزائدةالتي كانت تغطيها ثياب الشتاء! ماذا عن البشرة الباهتة؟ اذا كنت غير مستعد، فنحن سوف نعلمك كيف تعيد ترتيب أمورك لاستقبال الربيع بجسم أفضل وتفاؤل أكبر.

تعويض الفيتامينات الناقصة والتركيز على البشرة النضرة:

1- تجنب الكحول، لأنه يؤدي إلى سوء امتصاص فيتامينات ج، وايه ودي، ومعظم مجموعة فيتامينات ب. كذلك يجب أن ينتبه المدخنون بشكل خاص الى مخزونهم من فيتامينات C و B12 ؛

2- تجنب الوجبات السريعة (وهذا ينطبق على أي موسم ) ؛

3- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة التي تعرضت لدرجة حرارة قوية .

التغذية والجسم السليم النظيف:

لتنظيف جسمك، أنت بحاجة الى فيتامينات اساسية دون زيادة الوزن. أنت بحاجة إلى:

- أطعمة تخضع الى الحد الأدنى من المعالجة صناعياً وحرارياً: أنت بحاجة إلى الفيتامينات، مثلا الأرز البني، والزيوت النباتية غير المكررة، وخبز القمح الكامل، واللحوم بدلا من السجق ؛

- الخضار الموسمية، الورقيات، والملفوف، والحمضيات، والرمان. للأسف، بسبب ظروف التخزين تفقد العديد من الخضار الخصائص المفيدة بها. لذا تذكر زراعة احواض خضراء على حافة النافذة.

- المكسرات، والبذور، والفواكه المجففة، والعسل، البراعم ، والصويا - ويمكن أن تؤكل بشكل منفصل أو معا. وإذا قمت بإضافة عصير الليمون، فسوف تحصل على احد أفضل علاجات فقر الدم؛

- تأكد من تناول الشوكولاته والموز - والسيروتونين سيجلب الفرح المطلوب، خاصة في فصل الربيع، عندما يصبح تقلب المزاج شائعا.

- المكملات الغذائية والفيتامينات بعد استشارة الطبيب.

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