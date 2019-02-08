بعد الثلاثين.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة!

تحتوي أنواع الحساء المعلب المختلفة على نسب كبيرة من الأملاح

وهناك العديد من التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم مع تقدم العمر، ما يؤثر على بعض وظائف الجسم، ويقلل من نسبة الحرق.

انطلاقاً من هذا ينصح بالتوقف عن تناول هذه المأكولات بعد إتمام عمر الثلاثين.

1-اللحوم المصنعة: تسبب اللحوم المصنعة أضراراً بالخصوبة لدى الرجال والنساء، وتؤدي إلى خفض عدد الحيوانات المنوية وجودتها لدى الرجل.

2-المشروبات الغازية: تسبب المشروبات الغازية بأنواعها ضعفاً في حركة الحيوانات المنوية كما تضعف أيضاً الإباضة لدى المرأة، ما يؤثر على فرص الحمل.

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3-الحساء المعلب: تحتوي أنواع الحساء المعلب المختلفة على نسب كبيرة من الأملاح، وهي من المواد شديدة الضرر بالصحة وخاصةً بعد عمر الثلاثين.

4-الأطعمة الغنية بالدهون: أي طعام دسم يحتوي على دهون غير صحية سوف يضر بصحتك في هذه المرحلة، لأنه يسبب إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويزيد مخاطر إنسداد الشرايين وأمراض القلب.

كما أن الأطعمة التي تحتوي على دهون من الوجبات السريعة التي تقدمها المطاعم تسبب زيادة الوزن بصورة كبيرة، وتعتبر السمنة من الأمراض الخطيرة عندما تصيب الجسم في سن كبير.

5-الدقيق الأبيض: يفضل إستبداله بالخبز الأسمر، لأنه لا يزود الجسم بأي فوائد يحتاجها خلال هذه المرحلة من العمر، أما الكربوهيدرات البنية فتحتوي على الألياف والفيتامينات الهامة للجسم.

6-السكريات بنسب كبيرة: لا يمكن الإمتناع عن تناول السكريات بشكل كامل، ولكن يفضل التقليل منها بعد الثلاثين، لأن هذه السكريات تتحول إلى دهون مخزنة بالجسم.

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7-الكافيين: ينصح بتقليل المشروبات التي تحتوي على كافيين لأنّها تسبب المزيد من التوتر والقلق وإضطرابات النوم.

8- الصلصات المصنعة: مثل الكاتشب والمايونيز، لما لهما من أضرار عديدة حتى في السن الصغير، حيث يحتويان على مواد حافظة تسبب مشكلات صحية كبيرة.

إضافة إلى ذلك، فإنّ الكاتشب غني بالسكر ما يسبب زيادة الوزن والسمنة، وكذلك المايونيز الذي يحتوي على كثير من الدهون.