أبرز الأطعمة لمرضى السكري ... لا تفوتيها

يعاني مرضى السكري من مشكلات في أنظمتهم الغذائية، إذ لا يسمح للمريض بتناول ما يحلو له ويعتبر النظام الغذائي الصحيح في هذه الحالة، من أهم العناصر في علاج المصابين بداء السكري.

وبحسب الأطباء، ثمة أطعمة محددة قد تساعد في تصحيح مستوى السكر في الدم، مثل القرفة على سبيل المثال حيث ملعقة صغيرة منها في القهوة الصباحية مثلاً يمكن أن تخفض مستوى السكر في الدم وفي الوقت نفسه تحفز إنتاج الأنسولين في الجسم، وهو المسؤول عن تقليل مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي.



وبحسب الدراسات الحديثة، يمكن أن يضبط الثوم معدل السكر في الدم ويخفض بشكل كبير نسبة الكوليسترول أيضاً، إذ يحتوي على مضادات التخثر مما يقلل من إمكان الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية، تماماً مثل الغريب فروت grape fruit الذي يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة للسيطرة على مستوى السكر في الدم.