4 أطعمة لها تأثير مباشر على توهج ونضارة البشرة

للحصول على دفعة إضافية من الثقة بالنفس ينبغي أن تكون بشرتك صحية متوهجة

للحصول على دفعة إضافية من الثقة بالنفس ينبغي أن تكون بشرتك صحية متوهجة، ولكي تحققي هذا الأمر عليك البحث عن الوسائل التي تستطيع توفير هذا الأمر لبشرتك.

ولا عجب إن كانت مقولات الجدات دائماً ما تتحدث عن فوائد تناول عصيدة الشوفان والفاكهة وغيرها من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات، فهذه الأطعمة تساعد على تحسين ملمس البشرة لاسيما للسيدات اللاتي يعانين من الإجهاد.

إليك أهم الأطعمة التي لها تأثير مباشر على توهج ونضارة ملمس البشرة:

1.الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو كما وصفه الخبراء بأنه أكبر خزين للمواد المضادة للأكسدة، إضافة إلى البوتاسيوم والفيتامينات والدهون الجيدة للبشرة. فالأفوكادو يعتبر من أفضل الأسلحة الفعالة في مكافحة التجاعيد.

2.الشمام أو البطيخ: سواء كنت تفضلين الشمام أو البطيخ فهما من الأساليب الرائعة في تخليص الجسم من السموم المتراكمة بداخله لتتمتعي بجسم أكثر صفاءً ونضارةً.

3.الأسماك الزيتية: عليك أن تجعلي الأسماك الزيتية في قائمة مشترياتك كل أسبوع، فهي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، فضلًا عن زيوت أوميجا 3 المسؤولة عن مكافحة التجاعيد والحفاظ على شباب البشرة. تجدين هذه العناصر في أسماك متعددة كالرنجة والماكريل،والسردين، والسلمون والأنشوفة.

4.بذور اليقطين: إنّ عملية الحصول على حفنة من بذور اليقطين كل صباح لهو واحد من أسهل الطرق في تحسين ملمس البشرة. فهو يعمل كمفعول السحر (بذور اليقطين هي بذور اللب الأبيض).

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