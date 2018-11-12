أطقم الكروهات الأكثر رواجاً للمرأة العاملة في شتاء 2019

أطقم الكروهات الأكثر أناقة للمرأة العاملة في شتاء 2019

هل تحتاجين لإطلالة متغيرة بين الحين والآخر كسيدة مكتب أنيقة؟ هل لا تجدين الوقت الكافي لشراء ملابس تناسب عملك؟

إن كل امرأة عاملة تحتاج لتغيير إطلالتها يومياً لتبدو أكثر أناقة لكن في فصل الشتاء ومع برودة الطقس يقيد خياراتك عندما تفكرين بالدرجة الأولى بالملابس الدافئة بغض النظر عما إذا كانت مناسبة للعمل في حين أن في داخلك ترغبين بملابس دافئة ولكنها أنيقة ومناسبة لأجواء العمل في المكتب.

ومما لا شك أن نقشة الكروهات يعتبر جزء لا يتجزأ من الموضة، ولعلّه من أكثر النقوش رواجاً لهذا الموسم على الإطلاق، فمنا بجمع بعض من الأطقم التي تناسبك في العمل وخصوصاً للاجتماعات الرسمية، وهي مقدمة من محلات زارا العالمية.

من الأكثر أناقة برأيك؟

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