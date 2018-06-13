ماذا تقول أظافرك عن طبيعتك!

يستغرق التعرف على شخص ما بضعة أيام ولكن ليس إذا نظرت عن كثب. يمكن لبعض الجوانب الجسدية لشخصية أن تقدم نظرة ثاقبة عن حالتك العاطفية وكذلك أظافرك! شكل أظافرك يمكن أن يخبرك أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام عن شخصيتك.

الأظافر الطويلة والضيقة: أنت منشدة للكمال تحب الرومانسية. ترغب في الحفاظ على التنظيم و رؤية الأشياء الجميلة. أنت كائن اجتماعي لا يمكن ترويضه وترغب في البقاء في الهواء الطلق.

الأظافر الطويلة والعريضة: ليس لديك فلتر في فمك. كل ما يدور في رأسك يجد طريقه إلى كلماتك. تحب لقاء الناس وترغب في الحفاظ على الهدوء حتى في مواجهة الكارثة. تحب التفاصيل ويمكن أن تحصل على نظرة شاملة على كل موقف.

الأظافر على شكل مروحة: أنتِ سيدة التحليل. لهذا السبب ، يمكنك كسب العيش في وظائف البحث. أنتِ نشيطة تحبين العمل. للوصول الى الطريق، يمكنك دفع الحدود الى الامام. أنت لا تحب الناس الذين يتكاسلون ويحاولون المماطلة.

الأظافر القصيرة والصغيرة: أنت شخص صبور ولكنه شخص متحمس في جميع الأوقات. يمكنك التصرف في مزاج سيئ لأنك لا تستطيع السيطرة عليه. ومع ذلك ، فأنت مفكر عميق ويقودك رأسك أكثر من قلبك.

الأظافر المستديرة : أنت صانع السلام في مجموعتك وتملك طبيعة مرحة جدا. أنتِ لا تحبين النقاشات ولديك موقف متآني. هذا هو السبب في أنك تجذب الكثير من الأصدقاء في حياتك. أنتِ شخص ممتع.