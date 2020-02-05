أعراض الإصابة بمرض السكري عند الأطفال وطرق العلاج

مرض السكري هو تراكم سكر الجلوكوز في الدم بمستويات أعلى من الطبيعي بسبب مجموعة من الأسباب، وزيادة مستوى سكر الجلوكوز في الدم تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحيّة.

يصاب الأطفال بمرض السكري من النوع الأول؛ وهي حالة مرضية مزمنة ينتج فيها البنكرياس هرمون الأنسولين المسؤول عن نقل السكر داخل الخلايا بكميات ضئيلة جداً أو لا ينتجه بتاتاً.

ومن الجدير بالذكر أنّه لم يتم إيجاد السبب الحقيقي خلف الإصابة بسكري الأطفال، ولكن يُعزى السبب إلى قيام جهاز المناعة بمهاجمة خلايا البنكرياس المُنتِجة لهرمون الأنسولين.

أعراض الإصابة بمرض السكري عند الأطفال

1- زيادة العطش وكثرة التبول لدى الطفل، حيث يؤدي تراكم السكر في الدم إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم، ممّا يتسبب بالشعور بالعطش، وبالتالي كثرة التبول.

2- في بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى إصابة الأطفال المدرَّبين على استخدام المرحاض بالتبول اللاإرادي.

3- الجوع الشديد بسبب عدم قدرة أنسجة الجسم على استخدام السكر المتراكم في الدم، وبالتالي تعاني الأنسجة من نقص في الطاقة.

4- التعب والخمول.

5- الانزعاج وتغيّر السلوك لدى الطفل؛ فقد يعاني الطفل من اضطرابات في المزاج، وقد تؤثر إصابته بالسكري سلبياً في أدائه الدراسيّ.

6- قد تصبح رائحة نفس الطفل مشابهة لرائحة الفاكهة؛ نتيجةً لتراكم الأجسام الكيتونية.

7- اضطراب الرؤية.

8- التهابات فطرية، خاصة لدى الإناث.

علاج مرض السكري عند الأطفال

- الدعم والتشجيع من أهم مقوّمات علاج مرض السكري عند الأطفال واليافعين، حيث توفّر البيئة الداعمة شعوراً إيجابيّاً لدى الطفل المصاب بالسكري، وتعزّز التزامه ببرنامج العلاج.

- يحتاج الطفل المريض إلى مراقبة مستوى السكر في الدم يوميّاً، بالإضافة إلى حقن الإنسولين مع الانتباه عند الحاجة إلى تغيير الجرعة.

- الرياضية من الأمور التي تساعد بشكل فعّال على السيطرة على مستوى السكر في الدم.

- يحتاج الطفل المصاب بالسكري إلى نصائح وتعليمات تتعلّق بتغيير نمط الحياة بما يضمن له أفضل النتائج العلاجيّة الممكنة.

- خطر هبوط مستوى السكر في الدم يعتبر من الأمور المصاحبة لعلاج السكري لدى الأطفال، وهو نزول مستوى سكر الجلوكوز في الدم إلى ما دون المستوى الطبيعيّ، وقد يُعدّ هذا الأمر مصدر إزعاج وقلق للمريض ولمقدّمي الرعاية الصحية له، إلا أنّ التقبّل والدعم والتشجيع من الأمور التي تساعد المريض على تجاوز أي مشاعر سلبية.