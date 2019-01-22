تعرفي على أعراض التهاب المرارة
يعتبر التهاب المرارة من أبرز المشاكل الصحية التى نواجهها (shutterstock.com)
تعتبر المرارة هى المسئولة عن تخزين العصارة الصفراء التى يفرزها الكبد، وقد تتعرض المرارة لمشاكل صحية كثيرة ومنها (الحصوات ، السرطان، الخراج)، ويعتبر التهاب المرارة من أبرز المشاكل الصحية التى نواجهها، ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أعراض التهاب المرارة هى:
أعراض التهاب المرارة
1:ألم شديد فى البطن يؤثر على منطقة البطن.
2: غثيان وقىء مستمر.
3: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.
4:غازات شديدة فى البطن.
5:اصفرار لون الجلد والعينين .
6: تغيير لون البول والبراز.
7:إسهال مزمن قد يستمر لمد أيام .
هناك أسباب مختلفة لالتهاب المرارة وهى:
أسباب التهاب المرارة
كيف تتخلصي من حصوات المرارة بطريقة طبيعية؟
1: وجود حصوات فى المرارة قد تسبب التهاب وألم شديد فى المرارة .
2:انسداد القناة الصفراوية.
3:الاصابة بعدوى فيروسية قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المرارة .
4:مشاكل فى الأوعية الدموية يسبب تلف شديد ويقلل من تدفق الدم فى المرارة مما يؤدى إلى التهاب المرارة.
5:التهابات الكبد تزيد من فرص الاصابة بالتهاب المرارة.
6:ورم فى المرارة .
على حسب حالة المريض وسبب الالتهاب يتم وصف العلاج المناسب له ومن علاجات التهاب المرارة
علاج التهاب المرارة
1:إذا كان سبب الالتهاب هو حصوات المرارة ، فيكون العلاج باستخدام الأدوية لمحاربة وتفتيت حصوات المرارة.
2:قد يكون العلاج بالمضادات الحيوية وذلك لمكافحة العدوى.
3: العلاج بالمسكنات وذلك لتهدئة الألم والالتهاب.
4: قد يكون العلاج جراحى.
يجب على المريض بالتهاب المرارة اتباع بعض النصائح التى تساعده على التخلص من الالتهاب وهي نصائح للمريض بالتهاب المرارة:
متى تزيد مخاطر تكوين حصى المرارة؟
1: يجب على المريض المتابعه الدورية مع الطبيب وإتباع العلاج المناسب له فى مواعيده المحددة
2:الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والدهنية مثل المقليات والوجبات السريعة.
3:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.
4: يجب أن يمتنع المريض عن التدخين حيث أنه يؤثر على الالتهاب ويزيد من خطورته.
5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حيث أنها تساعد على تنشيط الجسم وحمايته من الامراض والالتهابات.
6:الابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
7: الإكثار فى شرب المياه حيث أنها تعمل على علاج الالتهاب والحصوات.
لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:
أعراض حصوات الصفراء (المرارة)
الاشارات التحذيرية لوجود حصى المرارة
اختيار المحرر
1 - 4 من 12