تعرفي على أعراض التهاب المرارة

تعتبر المرارة هى المسئولة عن تخزين العصارة الصفراء التى يفرزها الكبد، وقد تتعرض المرارة لمشاكل صحية كثيرة ومنها (الحصوات ، السرطان، الخراج)، ويعتبر التهاب المرارة من أبرز المشاكل الصحية التى نواجهها، ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن أعراض التهاب المرارة هى:

أعراض التهاب المرارة

1:ألم شديد فى البطن يؤثر على منطقة البطن.

2: غثيان وقىء مستمر.

أعراض حصى المرارة

3: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

4:غازات شديدة فى البطن.

5:اصفرار لون الجلد والعينين .

6: تغيير لون البول والبراز.

7:إسهال مزمن قد يستمر لمد أيام .

هناك أسباب مختلفة لالتهاب المرارة وهى:

أسباب التهاب المرارة

كيف تتخلصي من حصوات المرارة بطريقة طبيعية؟

1: وجود حصوات فى المرارة قد تسبب التهاب وألم شديد فى المرارة .

2:انسداد القناة الصفراوية.

3:الاصابة بعدوى فيروسية قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المرارة .

4:مشاكل فى الأوعية الدموية يسبب تلف شديد ويقلل من تدفق الدم فى المرارة مما يؤدى إلى التهاب المرارة.

5:التهابات الكبد تزيد من فرص الاصابة بالتهاب المرارة.

6:ورم فى المرارة .

على حسب حالة المريض وسبب الالتهاب يتم وصف العلاج المناسب له ومن علاجات التهاب المرارة

علاج التهاب المرارة

1:إذا كان سبب الالتهاب هو حصوات المرارة ، فيكون العلاج باستخدام الأدوية لمحاربة وتفتيت حصوات المرارة.

2:قد يكون العلاج بالمضادات الحيوية وذلك لمكافحة العدوى.

3: العلاج بالمسكنات وذلك لتهدئة الألم والالتهاب.

4: قد يكون العلاج جراحى.

يجب على المريض بالتهاب المرارة اتباع بعض النصائح التى تساعده على التخلص من الالتهاب وهي نصائح للمريض بالتهاب المرارة:

متى تزيد مخاطر تكوين حصى المرارة؟

1: يجب على المريض المتابعه الدورية مع الطبيب وإتباع العلاج المناسب له فى مواعيده المحددة

2:الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والدهنية مثل المقليات والوجبات السريعة.

3:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضروات والفواكه نظرا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

4: يجب أن يمتنع المريض عن التدخين حيث أنه يؤثر على الالتهاب ويزيد من خطورته.

5:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار حيث أنها تساعد على تنشيط الجسم وحمايته من الامراض والالتهابات.

6:الابتعاد عن المشروبات الكحولية والغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

7: الإكثار فى شرب المياه حيث أنها تعمل على علاج الالتهاب والحصوات.

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أعراض حصوات الصفراء (المرارة)

الاشارات التحذيرية لوجود حصى المرارة