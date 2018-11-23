الصدفية.. أعراضها وطرق علاجها

تعد الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة المناعية، إذ تؤثر في حوالي 14 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا.

الصدفية، مرض جلدي شائع يؤثر على الدورة الحياتية لخلايا الجلد، فتتراكم الخلايا على سطح الجلد بسرعة لتشكل قشوراً فضية سميكة وطبقات مثيرة للحكة، جافّة وحمراء، تسبب الألم أحيانا. الصدفية (مرض مزمن). وهناك فترات تتحسن فيها أعراض الصدفية وتخفّ، بينما يشتد مرض الصدفية في فترات أخرى.

تختلف علامات وأعراض الصدفية من شخص لآخر، وتتضمن الأعراض والعلامات الشائعة ما يلي:

الصدفية: أعراضها واسبابها وطرق علاجها

1. بقع حمراء على البشرة تغطيها قشور فضية وسميكة.

2. بقع قشرية صغيرة (تظهر عادة لدى الأطفال).

3. بشرة جافة ومتشققة قد تنزف.

4. الحكة أو الحرقان.

5. أظافر سميكة أو منقرة أو مجعدة.

6. مفاصل متورمة ومتيبسة.

أما بالنسبة لأعراض الروماتيزم الصدفي الأساسي، فتأتي على شكل آلام ليلية تزول في الصباح بعد اليقظة بنصف ساعة وتختفي عند ممارسة الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أنّه لدى 80% من الحالات، تستولي عليهم صدفية الجلد قبل ظهور أوجاع الروماتيزم الصدفي، في حين أن 10% إلى 15% من الحالات تتعرّض بادئ الأمر إلى أوجاع الروماتيزم قبل أن تظهر تصبّغات الصدفية على نطاق الجلد.

تشمل معالجة الصدفية المراهم الموضعية (خاصة منها المصنعة من الكورتيزونات القوية المفعول، ومركبات الفيتامين D) التي كثيراً ما تعطي نتائج باهرة في الحالات الخفيفة، والعلاج الضوئي الذي يعطى خاصة في الحالات المتوسطة، والعقاقير الحديثة التي يعتمد عليها في الحالات الشديدة والمستعصية التي لا تستجيب لأسلوبي العلاج السابقين.