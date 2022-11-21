أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة الشهرية

هل تعلمين أنه يمكنك التعرف على ما إذا كنت حاملا أم لا قبل ميعاد الدورة الشهرية؟ نعم، توجد الكثير من الأعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة، لأنه بمجرد أن تنغرس البويضة المخصبة في الرحم تبدئين في الشعور ببعض العلامات التي تؤكد حملك وتنتهي بانقطاع الطمث، لكن إن كنت تعانين من بعض القلق أو التوتر ستجدين صعوبة في ملاحظة تلك العلامات، تابعي معنا القراءة لتتعرفي على كل الأعراض التي تؤكد الحمل بمجرد إتمام عملية التعشيش داخل الرحم.

أعراض الحمل قبل ميعاد الدورة الشهرية

تحلم كل فتاة باليوم الذي تكون فيه أماً، لذا أول ما تفكر به بعد الزواج متى ستحقق هذا الحلم، لذا نقدم لك بعض العلامات تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة، تابعي معنا لتتعرفي على أعراض الحمل قبل الطمث:

ظهور دم التعشيش

تعد تلك واحدة من أبرز أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة بأسبوع، وهي ظهور نزيف مهبلي خفيف مصحوبا ببعض الإفرازات، ويشير هذا الدم إلى تعشيش البويضة المخصبة في الرحم، ومن الجدير بالذكر أن هذا الدم يظهر بعد مرور أسبوع إلى 10 أيام على اختراق البويضة لجدار الرحم، وذلك قبل غياب ميعاد الدورة الشهرية، وفي أغلب الحالات يستمر نزول نقاط الدم لمدة 3 أيام كحد أقصى.

ظهور ألم في الثدي

تعد بعض التغيرات البسيطة على الثدي من حيث لون الهالة المحيطة بحلمة الثدي حيث تتغير إلى اللون البني أو الأسود، كما يمكنك الشعور بألم أو وخز بسيط في الثدي نتيجة ارتفاع هرمون البروجسترون في جسم المرأة وهي واحدة من أهم علامات الحمل في الأسبوع الأول إلى أسبوعين كحد أقصى.

الشعور بالتعب والإعياء

يعاني الجسم من التعب الشديد والإعياء والخمول في الشهور الأولى من الحمل وحتى قبل ميعاد الدورة الشهرية عند المرأة؛ وينتج هذا عن اضطراب الهرمونات الموجودة في الجسم وانخفاض معدل السكر والضغط.

زيادة الإفرازات المهبلية

في تلك الفترة تتغير الهرمونات الموجودة في جسم المرأة وتشهد اضطراباً كبيراً، بسبب تدفق الدم والأكسجين إلى عنق الرحم وزيادة سمك جدار الرحم، وهذا ما ينتج عنه زيادة كبيرة في الإفرازات التي تميل إلى اللون الأصفر ولها قوام لزج.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

إذا كنت تعانين من ارتفاع طفيف ومؤقت في درجة الحرارة تشعرين به وقت الراحة أو عند الاستيقاظ، وخصوصاً قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع بالتأكيد أنت حامل، وليس عليك سوى الإكثار من شرب الماء.

المعاناة من الانتفاخ

إذا كنت حاملا في هذا الشهر بالتأكيد تلاحظين أن وجهك أصبح ممتلئ قليلاً لزيادة نسبة السوائل الموجودة في الجسم، خصوصاً في منطقتي الشفاه والأنف، كما يمكنك الشعور بانتفاخ شديد في المعدة نتيجة تباطؤ حركة الأمعاء واضطراب الجهاز الهضمي بشكل عام، بالإضافة إلى الشعور بالإمساك أو الإسهال.

احتقان الأنف

يعد احتقان الأنف من أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة هي احتقان الأنف بسبب الارتفاع الكبير في هرمونات الأنوثة داخل الجسم، والتي ينتج عنها تورم في الغشاء المخاطي للأنف والذي ينتج عنه في بعض الحالات المعاناة من نزيف الأنف.

علامات تؤكد الحمل قبل الدورة بيوم

إذا كنت تتساءلين عن كيف أعرف اني حامل قبل موعد الدورة الشهرية بيوم واحد فقط، يجب عليك قراءة السطور القليلة القادمة لمعرفة الأعراض الأبرز في تلك الفترة:

الشعور بالقيء والغثيان

عادة ما تشعر المرأة الحامل بالقيء والغثيان المصحوب بالدوار في الفترة الأولى من الحمل بسبب ارتفاع نسبة هرمون الأستروجين في الجسم، لكن هذا العرض لا يستمر معك طوال فترة الحمل، بل تعاني منه السيدة منذ بداية الحمل حتى الأسبوع السادس، ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض السيدات التي لا تشعر بهذا العرض إطلاقاً، وإلى الآن لم يتوصل الأطباء إلى السبب وراء هذا القيء، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الغثيان يكون ناتجا عن تمدد الأوعية الدموية الموجودة في الجسم ويمكن الشعور به على مدار اليوم وتختلف حدة هذا العرض من امرأة لأخرى.

الحاجة المتكررة لدخول الحمام

مع بداية الحمل تشعر المرأة بزيادة وتيرة امتلاء المثانة والحاجة الدائمة والملحة لدخول الحمام والتبول بشكل مبالغ فيه، وذلك لأن الحمل يعمل على زيادة كفاءة الكلى في التخلص من السوائل، هذا ما يجعلك تشعرين بالحاجة للدخول إلى الحمام بشكل متكرر ومن الممكن أن تلاحظي تسريبا قبل الدخول إلى الحمام، ولكي تتجنبي حدوث هذا التسريب يجب عليك الدخول إلى الحمام قبل الشعور بامتلاء المثانة بشكل كبير مع شرب أكثر من لترين ماء في اليوم.

آلام في منطقة الحوض

تعاني المرأة في تلك الفترة من ألم بسيط في منطقة الحوض والظهر والمبيضين، وينتج ذلك عن خروج البويضة التي تم تخصيبها من أحد المبيضين ودخولها إلى الرحم مما يزيد من حجم الرحم وقوة الضغط على الظهر، لذا تظهر آلام في تلك المناطق.

المعاناة مع آلام البطن

إذا كنت حامل للمرة الأولى فغالباً ما ستشعرين بألم شديد في منطقة البطن وبالأخص عند الرحم، ويرجع ذلك لتمدد الرحم، وهذا العرض تعانين منه فقط مع حملك للمرة الأولى، ويتشابه هذا الألم بشكل كبير للغاية مع ألم الدورة الشهرية، لكن في حال زاد الألم عن الحد المعقول وأصبح مثل السكاكين يجب عليك اللجوء إلى الطبيب فوراً، لاحتمالية حدوث حمل خارج الرحم، ومن الممكن أن يصل الأمر للشعور بالحكة في منطقة البطن والقدمين بسبب تمدد الأوعية الدموية الموجودة فيهم.

ظهور الأوردة

تعتبر ظهور الأوردة المتمددة على البطن وفي الساقين من أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة، وذلك نتيجة لتوسع الأوردة وزيادة ضغط الرحم على الأوردة الواسعة بالفعل، وينتج عن توسع الأوردة تضخم بسيط في الساقين والشعور بالألم فيهم، بالإضافة إلى المعاناة مع الشد العضلي في الساقين.

دلالات وجود حمل قبل الدورة بيومين

أعراض الحمل تكون مرتبطة بشكل كبير بتغير هرمونات الجسم وزيادة إفراز هرمون البروجسترون في الجسم، وهذا الهرمون يرتفع بشكل كبير بعد أن تتم عملية تخصيب البويضة وانغراسها في الرحم ليقوم بتعزيز وتقوية سمك بطانة الرحم لتكون مؤهلة تماماً لتكوين الجنين بداخلها وتوصيل الغذاء والأكسجين إليه بكفاءة عالية، لذا إن كنت تريدين التعرف على أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة بيومين، تابعي معنا:

الشعور بألم أثناء التبول وفي مجرى البول أيضا، نظراً لتكون المشيمة.

ظهور بعض التغيرات على الشهية والنظام الغذائي.

التقلبات المزاجية العنيفة ما بين السعادة والحزن والقلق والاكتئاب.

امتلاء الثديين بشكل ملحوظ وزيادة في حجمهما بشكل بسيط.

الشعور ببعض الهبات الساخنة حتى في الجو البارد.

ظهور شعيرات دموية في الثديين.

انتفاخ في الساق بشكل بسيط.

المعاناة مع الصداع الشديد.

الخمول والشعور بالرغبة في النوم لأطول وقت ممكن.

تغير في شكل العين نتيجة للتعب والإرهاق.

المعاناة من الأرق.

زيادة ضربات القلب، بسبب زيادة ضخ الدم في القلب.

الإحساس بضيق في التنفس.

الشعور بحرقة في المعدة.

علامات الحمل الأكيدة على البشرة

يؤثر الحمل على الجسم بشكل عام وكل الأعضاء الموجودة فيه، بما فيهم الجلد والبشرة، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم احتساب أسابيع الحمل بناءً على ميعاد آخر دورة شهرية، لذا إن كنت تمتلكين الكثير من الفضول لمعرفة أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة بيوم أو أكثر من ذلك واصل القراءة:

علامات تمدد الجلد

تبدأ بعض التشققات الصغيرة في أسفل جلد البطن وعند الثديين نتيجة لكبر حجم البطن والثدي، وبسبب التغيير الكبير في الهرمونات وتضخم حجم الرحم لاستيعاب الجنين بأعضائه مما يسبب حدوث تمزق في طبقات الجلد التي تؤدي لظهور تلك التمددات والخطوط الحمراء والبيضاء على الجلد.

ظهور الكلف والتصبغات الجلدية

تعاني السيدة الحامل من ظهور بعض الكلف أو زيادة تلون البشرة في أماكن معينة من الجسم وذلك بسبب زيادة إنتاج المادة المسئولة عن تصبغ الجلد، كما تلاحظين تلون الخط الموجود الذي يبدأ من السرة وينتهي أسفل البطن ليصبح اكثر وضوحاً.

الحمل والغدد الموجودة في الجسم

تشهد الغدة الدرقية والغدد العرقية والدهنية الموجودة في الجسم تغيراً كبيراً في فترة الحمل، حيث يمكنك ملاحظة ظهور بعض الحبوب التي تسمى بحب الشباب، أو حتى المعاناة من زيادة أو نقصان إفرازات البشرة الدهنية وظهور طبقة زيتية على الوجه، لكن لا تقلقين ستنتهي تلك الأعراض بمجرد الولادة.

التشنجات

تبدأ السيدة الحامل في الشعور ببعض التشنجات والألم في البطن والساقين وهذا قبل أسبوع تقريباً من ميعاد الدورة الشهرية، ويرجع هذا إلى زيادة تدفق الدم في أعضاء الجسم خلال الحمل ومن تلك الأعضاء الرحم الذي يزيد ضخ الدم فيه فتشعر ببعض الألم الذي تتراوح حدته بين المتوسط والشديد.

الحساسية من الروائح

من المعروف أيضاً أن السيدة الحامل تتمتع بحاسة شم قوية للغاية وهذا بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين، حيث تعاني السيدة الحامل من حساسية شديدة تجاه بعض الروائح التي تبدو انها خفيفة وغير واضحة أيضاً، لكن بالنسبة للحامل فهي قوية للغاية.

أعراض تؤكد الحمل تظهر على الثدي

لقد ذكرنا في الفقرات السابقة أنك ستتعرضين لبعض الآلام في الثدي وتغير في لون الهالة المحطة بالحلمة، لكن مع التقدم في الحمل، تبدأ بعض أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة الأخرى في الظهور على تلك المنطقة وهي:

تنميل وتورم في الثدي. تشقق الحلمة وتحولها للون الغامق. بروز حلمة الثدي. تنميل وحكة في الثديين. ستلاحظين خروج سائل يشبه اللبن من الثدي أو سائل شفاف اللون. زيادة حجم الثديين بشكل عام 400 جرام تقريباً. ظهور بعض الحبيبات الحمراء في منطقة الحلمة. وجود خطوط زرقاء بارزة على الثدي.

نصائح للتخفيف من أعراض الحمل

هناك بعض النصائح المهمة التي يجب على السيدة التي تعاني من تلك الأعراض إتباعها لحين ميعاد الدورة الشهرية والقيام باختبار الحمل بعد تفويت ميعاد الطمث بأسبوع وهي:

زيادة العناية بالبشرة والشعر.

عدم حمل الأشياء الثقيلة أو جرها من مكان لآخر.

الابتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي لتخفيف العبء على الظهر.

شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة خلال اليوم.

الحرص على اخذ بعضاً من الراحة أثناء اليوم.

تجنب الوقوف لفترات طويلة.

الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن.

تناول الوجبات الصغيرة على مدار اليوم لتجنب حرق المعدة.

الابتعاد عن الملابس والبناطيل التي تضغط على البطن.

تناول الأطعمة المليئة بالألياف الطبيعية.

الابتعاد عن التدخين والكحوليات والمشروبات المليئة بالكافيين.

تجارب مع أعراض الحمل قبل موعد الدورة الشهرية

تقول إحدى السيدات بأنها كانت لا تؤمن بظهور أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة وإجراء اختبار الحمل أيضاً، لكن في إحدى المرات بعد عملية الجماع لاحظت ظهور بعض الأعراض الغريبة مثل النزيف المهبلي البسيط وارتفاع درجة الحرارة وألم بسيط في الثدي والشعور بالتعب والرغبة الشديدة في النوم، وقررت أن أبوح بتلك الأعراض لإحدى صديقاتي التي أكدت لي أن تلك واحدة من الأعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة، ولكن لم أصدقها أيضاً وذهبت إلى الطبيب وقمت بإجراء اختبار حمل، والمفاجأة أنني كنت حامل بالفعل.

في النهاية نود أن نذكرك بأن أعراض تؤكد وجود حمل قبل موعد الدورة تختلف من كل سيدة لأخرى على حسب الحالة المزاجية والنفسية لها، وعلى الرغم من التشابه الكبير بين أعراض الحمل المبكرة وعلامات الدورة الشهرية إلا أن علامات الدورة تختفي مع مرور الوقت ولكن أعراض الحمل تزداد خصوصاً بعد تفويت ميعاد الطمث.