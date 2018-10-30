تليف الكبد من أخطر المشاكل التي يواجهها الكبد وتؤدي إلى مضاعفات وأمراض أخرى في المستقبل، وهو عبارة عن تشنج في الكبد.

الكبد من الأعضاء الحيوية الهامة في جسم الإنسان وأي خلل فيه يهدد الحياة بالخطر، فقد يؤدي تليف الكبد إلى السرطان والوفاة لذلك يجب علاجه مبكرا حتى لا يحدث أي مضاعفات.

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وهناك أعراض مختلفة للإصابة بتليف الكبد وهي:

• الشعور بالتعب والإرهاق الشديد دون بذل اي مجهود

• فقدان شديد في الوزن مع ضعف الشهية

• ضعف عام في الجسم

• حكة واحمرار الجلد

• الغثيان والقىء المستمر

• اصفرار لون الجلد

• الم شديد في البطن

• نزيف معوي

• تغير لون البول الى اللون الداكن

• تجمع السوائل في القدم والبطن مما يسبب انتفاخ

ومن أسباب الاصابة بتليف الكبد:

• الافراط في تناول المشروبات الكحولية حيث انها تعمل على زيادة تحفيز عملية الايض التي تؤدي الى تلف الكبد.

• الاصابة بالفيروسات والبكتريا

• اتباع نظام غذائي غير صحي مما يؤثر على صحة الكبد

• يمكن ان يحدث تليف الكبد ايضا نتيجة تراكم ندبات في الكبد

• التهاب الكبد المزمن سي او عدوى فيروس التهاب الكبد بي

• التهاب الكبد الدهني غير الكحولي

• الصدمات النفسية

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طرق العلاج والوقاية من الإصابة بتليف الكبد:

• الامتناع عن المشروبات الكحولية حتى لا تزيد من الإصابة بتليف الكبد

• في حالة التأكد من وجود تليف في الكبد يجب متابعة الطبيب وأخذ العلاج المناسب للحالة

• غسل اليدين باستمرار وأخذ تطعيمات الالتهاب الرئوي والأنفلونزا والتهاب الكبد a و b

• الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة

• تجنب تناول المأكولات البحرية الخام

• تناول نظام غذائي منخفض الدسم والصوديوم لأن كمية الملح الزائدة في الجسم من الممكن أن تؤدي إلى تليف الكبد واحتباس السوائل في الجسم

• ارتداء قناع واقي لتجنب استنشاق المواد السامة

• تجنب استخدام أي نوع من المخدرات الترفيهية

• عدم تناول أي أدوية دون وصف الطبيب

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