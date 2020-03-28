أعراض حساسية العين وطرق علاجها

مع اقتراب موسم الربيع في العديد من الدول تبدأ أعراض الحساسية بالظهور ومن أبرزها حساسية العين. تحدث حساسية العين عندما يحدث انتفاخ وتورم واحمرار في الغشاء الرقيق الشفاف لبياض العين والجفن من الداخل الامر الذي يؤدي إلى تهيج العينين وزيادة إفراز الدموع كما قد تتسبب في حدوث آلام مع حكة شديدة وقد يحدث في بعض الأحيان سيلان في الأنف وحساسية أخرى في أحد أجزاء الجسم.

الأسباب :

الإصابة بحمى القش والحساسية من حبوب اللقاح في الهواء الطلق مما تتسبب في احتقان الأنف وحكة في العيون وغيرها من المشكلات الصحية.

التعرض للهواء الملوث المليء بالغبار والأتربة قد يتسبب في دخول أجسام غريبة إلى العينين او ينقل فيروسات وأمراض من المصابين بها.

الحساسية من الفواكه المحتوية على الوبر مثل الفراولة والخوخ والكيوي.

التعرض للأدخنة يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسعال وظهور الصفير عند التنفس والإصابة بضيق النفس وضيق الصدر والإصابة بالألم فيه.

الحساسية من بعض أنواع الأطعمة والعصائر مثل البيض واللبن ومنتجاته والأسماك.

قصر النظر يتسبب عادة في الضبابية والرؤية البعيدة تتسبب في الإصابة بالحساسية كذلك وتعرض العينين للضوء والهواء.

العلاج :

تجنب التعرض لأشعة الشمس والدرجات عالية الحرارة.

استخدم النظارات الشمسية المزودة بمرشح للأشعة فوق البنفسجية وخاصية الاستقطاب التي تقي العينين من دخول الأشعة إليها وتحميها من التعرض للأتربة والغبار والعوامل الجوية.

الراحة والنوم لعدد ساعات كاف لأن هذا يقي عينيكِ ويحميها.

استخدام الشاش الطبي أو القطن الجفون والعيون بالإضافة الى قطرة عينين أو مرهم طبي لتنظيف عينيكِ تحت إشراف الطبيب.

تنتقل غالبية المواد التي تتسبب في الإصابة بحساسية العينين عن طريق اليدين ولذلك لوقاية نفسك احرص على غسل يديكِ جيدًا ولا تقم بفرك عينيكِ بهما.