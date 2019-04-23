طبيب البوابة: أعراض عدم توازن الهرمونات عند النساء

تبدأ أعراض خلل توازن الهرمونات عند النساء في سن متأخراً من 20 إلى 40 عاما. وتميل أعراض خلل توازن الهرمون إلى الظهور أكثر كلما تقدمت السيدة في العمر, خصوصاً إذا كانت مهملة في السنوات السابقة.

من أعراض عدم توازن الهرمونات:

o الإصابة بأعراض الحساسية.

o الإصابة بالكآبة، والإعياء، والقلق.

o الإصابة بداء غشاء الرحم المهاجر.

o وجود ألياف في الثدي.

o نمو أو فقدان شعر الوجه.

o الصداع، والدوخة والتفكير السلبي.

o انخفاض الدافع الجنسي.

o نخر العظام.

o ألم الدورة الشهرية.

o الالتهابات التناسلية، وسلَس البول

o أورام ليفية رحمية.

o زيادة الوزن، وحصر الماء والانتفاخ.

o تجعد الجلد.

ومن مسببات أعراض خلل توازن الهرمونات العلاقة غير المتوزانة بين مستويات البروجسترونِ والآستروجين في الجسم. وغالبا ما يتعايش هذان الهرمونان النسائيان في حالة من التوازن الدقيق. ويمكن أن يسبب اختلاف ذلك الميزانِ تأثير مثير على صحتك، يؤدي إلى أعراضِ عدم توازن الهرمونِ. بينما يمكن أن تتفاوت كمية هذه الهرمونات من شهر إلى شهر، بالاعتماد على عواملِ مثل الإجهاد، والتغذية، والتمرين وبشكل خاص- الاباضة.

في أول 10-12 يوم من الدورة الحيضية، ينتج جسم المرأة الاستروجين فقط. فإذا حدثت الاباضة، يتم إنتاج البروجسترون في المبايضِ. تقريبا في يوم 28 أو قريبا منه، وتهبط مستويات الهرمونات في الجسم مما يسبب الدورة الشهرية. على أية حال، إذا لم تتم الاباضة يمكن حصول الدورة الشهرية، ولكن مع خلل في توازن البروجسترونِ، الذي يحتاج إلى الاباضة ليتم إنتاجه. مما يسبب أعراضِ خلل توازن الهرمونات، وعندها تتراجع مستويات البروجسترون إلى مستويات منخفضة.

في الدول الصناعية، تَأخذ النساء حبوب تحديد النسل، كما تتعرض إلى المواد الكيماوية في البيت، وعادم السيارة والملوثات البيئية الأخرى. وغالباً ما تعيش النساء حياة مرهقة، ويتناولن الكثير من الأطعمة المصنعةَ أو يتغيبن عن وجبات الطعام، بالإضافة لذلك، يتناولن علاج (الهرمونِ البديل) أو يقمن بعملية إزالة الرحم. كل هذه العوامل يمكن أن تزيد إنتاج الاستروجين في الجسم، مما يسبب خلل في توازن الهرمونات.